Безлимитный интернет Tele2 заработал еще в 27 странах

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, увеличивает список стран, где клиенты могут пользоваться популярной услугой «Безлимитный интернет за границей». Опция будет доступна в 81 стране, в том числе на самых востребованных направлениях путешествий.

Опция «Безлимитный интернет за границей» позволяет клиентам Tele2 свободно пользоваться услугами передачи данных в зарубежных поездках и не опасаться непредвиденных расходов на связь. Перед началом высокого сезона оператор расширяет географию действия безлимитного интернета с 54 до 81 страны. В список вошли: Португалия, Испания, Великобритания, Греция, Чехия, Нидерланды, Египет, Марокко, Новая Зеландия, Исландия, Сальвадор, Монголия, Мьянма, Нигерия, Палестина, Румыния, ЮАР, Саудовская Аравия, Кувейт, Афганистан, Албания. С 8 июня безлимитным интернетом можно будет пользоваться в такой популярной среди россиян стране, как Германия, а также в Бельгии, Индонезии, Катаре, Гане и на Мальте.

Абонентская плата составляет 350 рублей в сутки и списывается со счета клиента только в случае фактического выхода в сеть. Если клиент не пользуется интернетом за границей или находится в России, плата за услугу не взимается. Подключение опции бесплатно. Подробная информация о тарифах и дополнительных услугах Tele2 доступна на официальном сайте компании в разделе «Роуминг».

Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:

«Клиенты настолько часто пользуются мобильным интернетом, что не готовы отказаться от этой привычки во время путешествий за границу. Поэтому мы развиваем услугу «Безлимитный интернет за границей» и значительно расширяем географию ее действия. Обновленный список включает как самые востребованные направления для отдыха и бизнес-поездок, так и экзотические страны Карибского бассейна. Нашим пользователям доступен настоящий безлимит, без ограничений по объему интернет-трафика в сутки. 350 рублей за безлимитный интернет – это несущественные расходы на фоне затрат на зарубежный отдых. При этом важно, что Tele2 не берет с клиентов деньги, если они забыли отключить опцию или не пользовались интернетом. В этом случае плата просто не списывается».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.