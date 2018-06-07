Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Безлимитный интернет Tele2 заработал еще в 27 странах
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, увеличивает список стран, где клиенты могут пользоваться популярной услугой «Безлимитный интернет за границей». Опция будет доступна в 81 стране, в том числе на самых востребованных направлениях путешествий.
Опция «Безлимитный интернет за границей» позволяет клиентам Tele2 свободно пользоваться услугами передачи данных в зарубежных поездках и не опасаться непредвиденных расходов на связь. Перед началом высокого сезона оператор расширяет географию действия безлимитного интернета с 54 до 81 страны. В список вошли: Португалия, Испания, Великобритания, Греция, Чехия, Нидерланды, Египет, Марокко, Новая Зеландия, Исландия, Сальвадор, Монголия, Мьянма, Нигерия, Палестина, Румыния, ЮАР, Саудовская Аравия, Кувейт, Афганистан, Албания. С 8 июня безлимитным интернетом можно будет пользоваться в такой популярной среди россиян стране, как Германия, а также в Бельгии, Индонезии, Катаре, Гане и на Мальте.
Абонентская плата составляет 350 рублей в сутки и списывается со счета клиента только в случае фактического выхода в сеть. Если клиент не пользуется интернетом за границей или находится в России, плата за услугу не взимается. Подключение опции бесплатно. Подробная информация о тарифах и дополнительных услугах Tele2 доступна на официальном сайте компании в разделе «Роуминг».
Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:
«Клиенты настолько часто пользуются мобильным интернетом, что не готовы отказаться от этой привычки во время путешествий за границу. Поэтому мы развиваем услугу «Безлимитный интернет за границей» и значительно расширяем географию ее действия. Обновленный список включает как самые востребованные направления для отдыха и бизнес-поездок, так и экзотические страны Карибского бассейна. Нашим пользователям доступен настоящий безлимит, без ограничений по объему интернет-трафика в сутки. 350 рублей за безлимитный интернет – это несущественные расходы на фоне затрат на зарубежный отдых. При этом важно, что Tele2 не берет с клиентов деньги, если они забыли отключить опцию или не пользовались интернетом. В этом случае плата просто не списывается».
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Безлимитный интернет Tele2 заработал еще в 27 странах
- "Ростелеком" замахнулся на всемирный интернет
- Tele2 улучшает тарифную линейку "Мой Tele2"
- Tele2 получила две высшие награды Effie за "Другие правила"
- "Евросеть" и "Связной" станут единым целым
- "Tele2 Журналы" зашли в AppStore
- Индекс вовлеченности в Tele2 выше среднего по России и в мире
- Владельцу "ВымпелКома" ищут директора и модель
- "МегаФон" хочет купить ритейлера "Связной"
- Tele2 подвела итоги 2017 года: выручка оператора выросла на 16,2%
Новости раздела
- Безлимитный интернет Tele2 заработал еще в 27 странах
- "Ростелеком" замахнулся на всемирный интернет
- Tele2 улучшает тарифную линейку "Мой Tele2"
- Tele2 получила две высшие награды Effie за "Другие правила"
- "Евросеть" и "Связной" станут единым целым
- Самые привлекательные работодатели России
- Российскому бизнесу дадут налоговые поблажки
- Российские олигархи ищут возможности откупиться от санкций
- Названы самые привлекательные работодатели России -2018
- "Tele2 Журналы" зашли в AppStore
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Сразу два города Приморья попали в особый список НАТО
- Детей в Приморье станет меньше почти на четверть
- Бывший кандидат в губернаторы Приморья контролирует некогда преуспевавшее пароходство
- В 2019 году в Певек прибудет новый плавучий энергоблок
- Новое поселение в Хабаровском крае получит название Дальневосточное
- На железнодорожном вокзале Хабаровска открыт пешеходный тоннель
- Игорь Пушкарев задал свой вопрос президенту Владимиру Путину
- На Сахалине прорабатывают меры по улучшению воздушного сообщения с Курильскими островами
- Сахалинская область и японская компания "Мицуи" планируют расширять сотрудничество
- Трутнев заверил, что новое крупнейшее предприятие в Приморье строится по графику