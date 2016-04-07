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Сбербанк запустил новый кредитный продукт для малого предпринимательства
Сбербанк запустил «Бизнес-проект» – новый кредитный продукт для малого предпринимательства, который позволяет клиентам банка финансировать развитие новых направлений бизнеса. При расчете кредитоспособности Сбербанк учитывает будущие доходы клиента от реализации проекта, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
«Этот продукт открывает для малого бизнеса новые перспективы, – отметил вице-президент – начальник управления развития малого бизнеса Сбербанка Андрей Шаров. – Например, предпринимателям, которые занимаются розничной торговлей, он поможет освоить новые сферы деятельности – услуги и производство».
Кредит предоставляется на суммы от 2,5 млн до 200 млн рублей на срок до 10 лет.
Более подробная информация о продукте «Бизнес-проект» – на сайте банка.
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