Проектировщик мостов во Владивостоке спроектирует мост в Крым

ООО "Стройгазмонтаж" (принадлежит Аркадию РОТЕНБЕРГУ) и ЗАО "Институт Гипростроймост-Санкт-Петербург" подписали контракт на проектировку моста через Керченский пролив, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу ООО "СГМ-Мост".

Проект транспортного перехода должен быть готов к 30 июня. Подготовку материалов для изъятия или выкупа земельных участков для нужд строительства планируется завершить до 5 августа.

Единственным подрядчиком работ по проектированию и строительству моста через Керченский пролив является "Стройгазмонтаж". Компания "СГМ-Мост" была создана СГМ в конце марта специально для строительства Керченского моста.

ЗАО "Институт Гипростроймост-Санкт-Петербург" выступило генеральным проектировщиком моста через бухту Золотой Рог во Владивостоке, построенного к саммиту АТЭС-2012. Также компания была одним из трех проектировщиков моста через пролив Босфор Восточный на остров Русский.

Мост через бухту Золотой Рог - один из пяти крупнейших вантовых мостов в мире. Его возведение началось 25 июля 2008 года в рамках реализации программы подготовки Владивостока к проведению саммита АТЭС-2012. Длина сооружения - почти 1400 метров.



Первоначальная цена государственного контракта на выполнение строительно-монтажных работ по мосту через бухту Золотой Рог на основании результатов открытого конкурса составила 17,9 млрд рублей. Дополнительным соглашением общая стоимость работ снижена на 1,6 млрд. Еще одним дополнительным соглашением, после решения арбитражного суда Приморского края, общая стоимость работ по объекту была увеличена на 1,4 млрд и составила 19,3 млрд рублей.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.