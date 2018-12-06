Рестораны, парикмахерские и вся сфера услуг стройными рядами уходят в тень

Теневой сектор российской экономики на глазах пополняется за счет сферы услуг - кафе, ресторанов, спортзалов, парикмахерских, салонов красоты. Как это происходит и почему?

Еще недавно ЦБ России впервые оценил объем рынка теневой обналички в России. Отчет регулятора стал первым подобным исследованием за долгие годы и показал он неутешительные цифры, пишет сайт «Царьград».

В основе явления обналички лежит желание владельцев того или иного бизнеса уйти из-под налоговой нагрузки или попросту вывести деньги себе в карман. Рынок, в котором происходит движение наличных денег вне поля зрения государства и налоговых органов, дробится на несколько крупных секторов. Одним из них является сфера услуг - 21% всего российского обнала.

Эту сферу можно разделить на две категории. Первая - откровенно криминальная деятельность для хищения средств через бизнес или отмывание денег. Вторая - перевод выручки в нал в реально существующих ИП, которые все чаще сегодня ведут двойную бухгалтерию. ЦБ России указывал, что распознать на рынке игроков с теневыми признаками крайне сложно.

Однако на бытовом уровне сделать это может любой желающий - достаточно просто прийти в кафе или ресторан и посмотреть: примут ли у вас оплату по банковской карте или будут ссылаться на неработающий терминал, чтобы получить наличные. Зачем предприятия сферы питания обманывают клиентов?

Личные и безналичные извинения

Ситуации, при которых клиентов просят расплатиться наличными, а не банковской картой, становятся все более частыми. Ряд посетителей ресторанов и кафе жалуются, что у них не принимают карты, ссылаясь на неработающий терминал или временные проблемы со связью. При этом нередки случаи, когда клиент либо не может расплатиться наличными, либо поднимает шум, после чего перед ним все же появляется рабочий терминал, по которому оплата проходит вполне без происшествий.

Такие ситуации стали достаточно частыми не только в кафе и ресторанах, но также в фитнес-центрах, саунах, салонах красоты, соляриях, небольших несетевых магазинах и других подобных заведениях из сферы услуг и розничной торговли. О росте таких случаев лучше всего говорят цифры.

По данным «Платформы ОФД» - фискального оператора Сбербанка, - которые приводит «КоммерсантЪ», в России произошел резкий рост доли наличных платежей в сравнении с безналичным расчетом. По данным оператора, который собирает их напрямую с онлайн-касс, в октябре средний чек по безналу снизился на 14% в сравнении с октябрем 2017 года - до 670-680 рублей. Средний чек наличными вырос до 700-710 рублей, что на 40% больше, чем в 2017 году. В целом рост покупок в сегменте услуг составил 15%.

Сами рестораторы при этом уверяют, что рост покупок в сегменте якобы обусловлен снижением цен на ряд блюд и напитков. Средний чек снижается, потому что владельцы точек питания реализуют продукцию дешевле, стараясь обрести через это конкурентные преимущества. Во-первых, это неправда (кто из вас видел снижение цен в ресторане или кафе?), во-вторых, все равно не объясняет бурного роста платежей наличными.

Почему выгодно?

Сами участники рынка признаются: оплата наличными, то есть живыми деньгами для них очень выгодна. Среди причин: гораздо проще делать закупки для бизнеса налом, а самое главное - выплачивать сотрудникам зарплату в конвертах. По документам персонал получает налогооблагаемый минимум, но так как эта зарплата в большинстве случаев (зависит от должности) неконкурентоспособна на рынке, то это дает возможность, с одной стороны, снизить налогооблагаемую базу на весь бизнес, а с другой - привлечь квалифицированные кадры.

Еще один фактор - уход от комиссии банка-эквайера, которую тот взимает за каждую транзакцию через онлайн-кассу. В итоге такая схема выгодна буквально всем, кроме государства, тем более в кризис, когда для ряда небольших предприятий вопрос отчислений банку или государству - это вообще вопрос жизни и смерти.

Сейчас комиссия банков-эквайеров составляет 1,5-5%. Несложно себе представить, сколько экономят рестораны и фитнес-центры, если не отдают банкам до 5% выручки, а оставляют ее себе. Предприниматели также рассказывают, что получение живых денег и обналичка оказывается действенным способом вовсе не для каких-то преступных целей, речь идет о возможности больше инвестировать в бизнес из средств выручки напрямую.

Например, владелец ресторана может отдать до 5% банку, а также уплатить налоги с «белой» зарплаты, а может получить эту сумму налом и пустить средства на закупку новых столов, техники, расширение меню и так далее.

В кризис все услуги «серы»

По данным Высшей школы экономики, размер теневого сектора в России за последние три года вырос на 5% и составил около 23% от ВВП, вопреки заверениям ЦБ России о сокращении теневого сегмента.

Вице-президент «Деловой России» Николай ОСТАРКОВ заявил «Царьграду», что все эти опасные тенденции лишний раз доказывают: теневая экономика в России постоянно получает новые стимулы к существованию, несмотря на борьбу с ней.

Центральный банк очень активно борется с обналичивающими схемами, у нас была очень интересная экономика, «серая». То есть, грубо говоря, вот этот уровень зарплат я могу себе позволить и я его плачу. А вот эта у меня часть «серая», она проходит обналичивание. И это была работающая модель, - сказал он, обращая внимание не неизменность причин, которые толкают предприятия в теневой сегмент.

Господин Остарков также привел пример того, как с теневой экономикой борются в развитых странах. В США бытует мнение, что начинающему предприятию не стоит мешать работать «всерую», уходить от налогов, так как если дать ему раскрутиться, то он сам выйдет из тени. Надо их заинтересовать, чтобы они могли продать бизнес, чтобы могли выйти на фондовый рынок, чтобы они бренд свой развивали. Чтобы они кредиты брали в банке. Ты ведь кредиты возьмешь, только если ты белый и пушистый, - сказал эксперт.

Наконец, нельзя не сказать и о криминальном аспекте проблемы. К сожалению, теневая экономика выгодна предпринимателям и в целях хищения средств, вывода выручки бизнеса себе в карман.

Что же получается в итоге? Вроде как самое время войти в нелегкое положение бизнеса, для которого сегодня расширяется налогооблагаемая база, растут закупочные цены. Мол, поможем ему развиваться и будем платить только наличными. Однако этот эффект оказывается крайне вредным для всей экономики в целом.

Это значит, что впереди непростые времена, переход к которым уже наметился, и пользоваться многими услугами вскоре может стать проблематично, не имея в кармане толстой пачки наличных.