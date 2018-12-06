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Биткойн выделки не стоит
Обвал цен на основные криптовалюты привел к коллапсу в майнинговом бизнесе
Это заметно как в промышленном секторе, где действуют крупнейшие компании, так и в частном, рентабельность которого стремится к нулю, пишет «Коммерсантъ». В то же время, отмечают эксперты, майнинг как отрасль сокращается и в силу развития новых технологий. В ближайшем будущем, вероятно, небольшие компании и частные майнеры уйдут с рынка полностью, уступив место крупным организациям, имеющим ресурсы для технологической и рыночной перестройки бизнеса.
Стоимость биткойна в ночь на 25 ноября впервые с сентября 2017 года опустилась ниже отметки $4 тыс. По информации портала Coinmarketcap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 01:17 по московскому времени биткойн дешевел на 10,17%, до $3,879 тыс. За неполные 11 месяцев 2018 года капитализация мирового рынка криптовалют сократилась более чем в 2,5 раза - с $370 млрд до $140 млрд. Значительно потеряли в цене все ведущие монеты. Только в ноябре капитализация биткойна менее чем за месяц сократилась почти в полтора раза - с $110 млрд до $75 млрд. Вторая по востребованности криптовалюта, эфир (Ethereum), подешевела в ноябре более чем на 39%, а ее капитализация снизилась до $12,5 млрд ($20,5 млрд на 1 ноября).
Такая ситуация не могла не сказаться на майнинговой отрасли. В середине ноября портал Cointelegraph сообщил со ссылкой на исследование трейдера Susquehanna, что месячный доход майнеров эфира упадет до нуля. 21 ноября стало известно о банкротстве успешной майнинговой Giga Watt (США), чьи долги оценили в $10–50 млн, тогда как активы не превышают $50 тыс.
На следующий день основатель одного из крупнейших в мире майнинговых пулов F2Pool (Китай) в своем микроблоге в Twitter заявил, что после обвала цены на биткойн десятки тысяч майнинговых устройств были отключены, так как добыча монеты перестала быть прибыльной.
Пессимизм царит и среди российских майнеров. На прошлой неделе о временной приостановке деятельности майнинговой фермы из-за «экономической нецелесообразности в текущих условиях» сообщил холдинг Russian Mining Coin (RMC), соучредителем которого является компания Radius Group интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева. «Это было сделано по просьбе участников проекта, так как расходы на электричество в текущий момент превысили доход от майнинга»,- пояснил “Ъ” господин Мариничев. Впрочем, по его словам, эта мера никак не повлияет на процесс разработки микропроцессора для майнера альткойнов «Мультиклет», что является основной деятельностью компании.
Глобальную распродажу бывшего в употреблении майнингового оборудования фиксируют и аналитики сервиса бесплатных объявлений «Юла». По их данным, только 19 и 20 ноября количество объявлений о продаже оборудования для майнинга выросло на 25% при одновременном падении цен предложения. Если в начале года майнинговые фермы предлагались в среднем по 240 тыс. руб., то к ноябрю цена предложения сократилась до 150 тыс. руб. Схожая динамика и в других сегментах. За год стоимость готового решения для майнинга Asic Antminer снизилась на 20% - со 140 тыс. до 111 тыс. руб. Более чем на 30% уменьшилась средняя цена на видеокарты - с 35,4 тыс. до 24,3 тыс. руб.
Кроме того, с начала года количество поисковых запросов на видеокарты для майнинга снизилось на 24%. Фермы для майнинга стали искать в 2,5 раза реже, а популярные устройства для добычи криптовалют (Asic Antminer) сейчас ищут на «Юле» в три раза реже, чем в январе 2018 года. Слова «майнинг» и «биткойн» в ноябре искали в четыре раза реже, чем в начале года.
Эксперты указывают, что сфера майнинга напрямую связана с общим состоянием крипторынка. «Майнинговое оборудование и электроэнергия оплачиваются фиатом, а доход от майнинга получают в криптовалюте. После резкого падения курсов такой бизнес для многих потерял смысл»,- поясняет основатель и гендиректор Waves Platform Александр Иванов. Как рассказал “Ъ” глава российского отделения криптобиржи Huobi Андрей Грачев, Bitmain (держатель двух крупнейших майнинговых пулов, контролирующий половину сети биткойна) недавно выпустил новый майнер Antminer S15. Он стоит почти в четыре раза дороже, чем предыдущая модель S9. С учетом нынешних рыночных реалий окупаемость этого устройства - 700–800 дней, это очень долго. Поэтому позволить себе сейчас майнинг как бизнес может только профессиональный долгосрочный инвестор. «Но в текущей ситуации это рискованная затея даже для такого инвестора»,- заключает господин Грачев.
По мнению главы компании Enigma, соучредителя криптовалютного фонда ICG Игоря Зартдинова, «домашний майнер как класс постепенно исчезает», поскольку не может выдержать конкуренцию с крупными компаниями. Это справедливо и для мелких участников рынка. Майнинг в том виде, в котором он есть сейчас, является промежуточным решением, полагает господин Иванов. Небольшие майнинг-компании, по его мнению, уйдут с рынка, крупные же будут адаптироваться под развитие технологии.
Мария САРЫЧЕВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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