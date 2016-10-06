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Компании обяжут раскрыть механизм начисления бонусов топ-менеджерам

06 Октября 2016, 17:15 | В России
Корпорации обяжут раскрывать механизмы начисления вознаграждений и бонусов своим топ-менеджерам и членам советов директоров. Такое требование содержится в проекте указания разработанного Центробанком. Новые правила могут вступить в силу в первой половине следующего года.

Годовые отчеты компаний должны будут дополняться сведениями о принципах и подходах, которые применяются при начислении вознаграждений членам органов управления. Кроме того, там необходимо будет раскрывать основные ключевые показатели деятельности компании, от  достижения которых зависит это вознаграждение. В отчетах будут приводиться и сведения о выплатах, сделанных не на основании политики о вознаграждениях или с отсрочкой. При этом компании смогут самостоятельно решить, раскрывать ли данные о вознаграждении каждого из входящих в органы управления топ-менеджеров индивидуально или совокупно по каждому органу управления. 

Изменения, которые предлагает регулятор, должны повысить качество корпоративного управления и сделать финансовый рынок прозрачнее. Они также позволят всем заинтересованным лицам получать информацию о вознаграждении членов органов управления в более структурированном виде. Это должно облегчить ее понимание. 

Кроме того, новые правила дадут инвесторам возможность оценивать эффективность управления компанией и то, насколько система вознаграждения способна стимулировать достижение компанией высоких финансовых результатов, подчеркивают в ЦБ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

 

 

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Теги: бизнес  компания  топ-менеджер 



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