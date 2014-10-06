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Неожиданных проверок бизнеса больше не будет
С середины следующего года в компаниях смогут узнавать заранее не только о планах чиновников из контрольных органов, но и о любых внеплановых проверках. Их результаты также будут доступны всем, сообщает ZRPRESS.RU со ссылкой на РБК.
На встрече о совершенствовании государственного контроля, которую в пятницу провел Дмитрий МЕДВЕДЕВ в Горках, премьер-министр поддержал идею бизнес-омбудсмена Бориса ТИТОВА о совершенствовании электронного реестра проверок предпринимателей. Об этом РБК рассказали два источника, знакомые с ходом мероприятия.
Генпрокуратура уже ведет электронный план проверок бизнеса, но инструмент нуждается в совершенствовании. Проблема в том, что сейчас компанию можно проверить, даже если проверки нет в плане на сайте Генпрокуратуры, говорит общественный представитель бизнес-омбудсмена в сфере контрольно-надзорной деятельности Петр СЛЕПЧЕНКО.
«Важно полноценно запустить работу единого электронного реестра проверок, чтобы четко знать: кто кого и когда проверяет», – говорит бизнес-омбудсмен Борис Титов. По новой системе, пока проверка не получит отдельный номер в реестре, ее нельзя будет проводить. Таким образом, в отличие от имеющегося сейчас плана проверок в реестр попадут все мероприятия контрольных органов – как плановые, так и внеплановые.
Кроме того, в реестр будут заносить все результаты проверок, эта информация станет общедоступной. Сейчас этого нет, и узнать результаты проверок можно только по запросу в Генпрокуратуру или контрольный орган.
Проработать этот вопрос поручил президент Владимир ПУТИН, говорит представитель «открытого правительства». Оператором ведения единого реестра будет Генпрокуратура и контрольные органы, которые станут заносить в него всю информацию о результатах проверки, принятых мерах по итогам ее проведения, о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений, его исполнении или неисполнении. По его словам, внесение документа в Госдуму ожидается в октябре. Предварительный срок начала работы реестра – 1 июля 2015 года.
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