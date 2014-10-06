www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.29 р. 100 JPY: 55.25 р.
EUR: 72.47 р. 10 CNY: 93.1 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Неожиданных проверок бизнеса больше не будет

06 Октября 2014, 10:26 | В России

С середины следующего года в компаниях смогут узнавать заранее не только о планах чиновников из контрольных органов, но и о любых внеплановых проверках. Их результаты также будут доступны всем, сообщает ZRPRESS.RU со ссылкой на РБК.

На встрече о совершенствовании государственного контроля, которую в пятницу провел Дмитрий МЕДВЕДЕВ в Горках, премьер-министр поддержал идею бизнес-омбудсмена Бориса ТИТОВА о совершенствовании электронного реестра проверок предпринимателей. Об этом РБК рассказали два источника, знакомые с ходом мероприятия.

Генпрокуратура уже ведет электронный план проверок бизнеса, но инструмент нуждается в совершенствовании. Проблема в том, что сейчас компанию можно проверить, даже если проверки нет в плане на сайте Генпрокуратуры, говорит общественный представитель бизнес-омбудсмена в сфере контрольно-надзорной деятельности Петр СЛЕПЧЕНКО.

«Важно полноценно запустить работу единого электронного реестра проверок, чтобы четко знать: кто кого и когда проверяет», – говорит бизнес-омбудсмен Борис Титов. По новой системе, пока проверка не получит отдельный номер в реестре, ее нельзя будет проводить. Таким образом, в отличие от имеющегося сейчас плана проверок в реестр попадут все мероприятия контрольных органов – как плановые, так и внеплановые.

Кроме того, в реестр будут заносить все результаты проверок, эта информация станет общедоступной. Сейчас этого нет, и узнать результаты проверок можно только по запросу в Генпрокуратуру или контрольный орган.

Проработать этот вопрос поручил президент Владимир ПУТИН, говорит представитель «открытого правительства». Оператором ведения единого реестра будет Генпрокуратура и контрольные органы, которые станут заносить в него всю информацию о результатах проверки, принятых мерах по итогам ее проведения, о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений, его исполнении или неисполнении. По его словам, внесение документа в Госдуму ожидается в октябре. Предварительный срок начала работы реестра – 1 июля 2015 года.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: РБК
Теги: проверки  бизнес-омбудсмен  бизнес  законы 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru