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Санкции: телезрители в России больше не увидят рекламу Coca Cola
Один из крупнейших рекламодателей, компания Coca Cola отозвала рекламу сразу с четырех российских телеканалов, объяснив такое решение экономическими причинами, сообщает РБК.
Лишатся рекламодателя РЕН ТВ, "Пятый канал" и "Домашний", все они связаны с попавшим под санкции США российским бизнесменом Юрием Ковальчуком и банком "Россия". Также Coca Cola отказалась от "Звезды", который принадлежит Министерству обороны.
По заявлению Юрия Борисовского, представителя агентства MediaVest, которое закупает телевизионную рекламу для американской компании, "эти четыре канала наименее подходят по целевой аудитории для брендов Coca-Cola, поэтому рекламодатель решил перераспределить бюджеты".
В свою очередь директор по внешним связям российского офиса Coca-Cola Анна КОЗЛОВСКАЯ утверждает, что в компании решили сконцентрироваться на ключевых федеральных и наиболее эффективных для целевой аудитории Coca-Cola каналах.
По сообщению издания, в телекомпаниях не исключают, что решение об отзыве бюджетов могло быть связано с санкциями США и Евросоюза.
Как сообщает газета "Коммерсантъ", в 2013 году Coca-Cola потратила на продвижение в российских медиа 2,543 млрд руб. с НДС. По данным Media Logics, в первом полугодии 2014 года на РЕН ТВ приходилось 11% телерекламы Coca-Cola в пунктах рейтинга (GRP; отражает количество зрителей, увидевших рекламу), на "Пятый канал" — 3%, на "Звезду" — 2%, на "Домашний" — 1%. По оценке "Квенди Русмедиааудит", бюджет Coca-Cola на ТВ без учета спонсорства в первом полугодии составил 1,5-2 млрд руб., на эти четыре канала пришлось 150-200 миллионов.
Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.
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да запретить им всем ввоз продуктов и делу конец через месяц все псевдоолигархи перережут сами себя из за санкций и молчать будут в тряпочку