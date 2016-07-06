C 1 июля цена вопроса кадастровой оценки соток и квадратного метров резко возросла

В России начал действовать закон, по которому налог на недвижимое имущество объектов капитального строительства исчисляется исходя из его кадастровой стоимости. И цена вопроса о находящихся в собственности граждан жилищных и коммерческих площадей резко возросла. Сейчас по всей стране идет кадастровая оценка соток и квадратных метров. Ее результаты граждане ощутят в ближайшее время, когда придут налоговые счета по новым ставкам. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», платить придется больше – это очевидно.

Раньше квартира оценивалась по выкладкам БТИ, которые были много ниже рыночной стоимости. Соответственно, налог для многих был незаметным. Но с этого года налоговый процент берется от кадастровой стоимости, а это уже серьезные деньги. Пока налог с кадастровой стоимости начнут уплачивать только жители 28 регионов, включая Москву и Московскую область, а с 2016 года на новую систему налога должны перейти уже все регионы и в том числе Приморский край.

Определяют стоимость объектов капитального строительства подобранные властями оценщики. Но они живые люди и могут ошибиться. Сомневающиеся в оценке граждане идут в суд. По данным Росреестра, с прошлого года в суды поступило более нескольких тысяч заявлений от граждан, недовольных оценкой своей недвижимости. По их мнению, их жилье стоит меньше, чем было подсчитано. Суды пытаются с этим разобраться.

По действующему законодательству оспорить результаты кадастровой оценки можно как в судебном, так и в досудебном порядке. Последний предполагает обращение заинтересованного лица в комиссию по рассмотрению споров о кадастровой стоимости. Такие комиссии действуют при территориальных органах Росреестра. Если же не удастся решить вопрос в досудебном порядке, проблемой займется суд. Закон предусматривает два основания для пересмотра результатов кадастровой оценки. Одно из них: недостоверность сведений об объекте, используемых при определении кадастровой стоимости. К таким недостоверным сведениям можно отнести искажение данных об объекте, на основании которых определялась его кадастровая стоимость. Также поводом для пересмотра может стать, например, неправильное определение оценщиком условий, влияющих на стоимость объекта недвижимости (местоположение объекта недвижимости, аварийное состояние).

Сведения о кадастровой стоимости можно получить в Кадастровой палате, а также в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг либо через портал Росреестра.

Необходимо отметить, что сам Росреестр оценкой не занимается. Его роль – получив данные оценки, внести их в государственный кадастр недвижимости и передать в налоговую службу. Исходя из сложившейся практики, семьдесят процентов обращений по оспариванию кадастровой стоимости решаются в досудебном порядке.

Например, бывает, что в кадастре неправильно указана площадь квартиры, и эта информация использована в оценке. Это техническая ошибка и подлежит исправлению. ¬ Необходимо написать заявление в Кадастровую палату или в Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Но бывает и другое: в кадастре площадь правильная, но оценщик использовал некорректную величину. Тогда надо обращаться с заявлением в комиссию.

Необходимо отметить положительную тенденцию в работе комиссии по оспариванию кадастровой стоимости, почти 70% заявлений получили одобрение и соответственно изменение кадастровой стоимости с результами можно ознакомиться на сайте Центра развития инвестиций. Так что не так все и плохо с ответной реакцией Росрестра на обращения собственников объектов недвижимости в Приморском крае.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.