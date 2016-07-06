www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.79 р. 100 JPY: 57.25 р.
EUR: 73.41 р. 10 CNY: 95.78 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Проводить кадастровую оценку смогут только профессионалы

06 Июля 2016, 17:30 | В России

С 1 июля у тех, кто оценивает недвижимость, должно быть законченное высшее профильное образование, они должны состоять в саморегулируемых организациях (СРО), а перед сдачей экзамена на получение квалификационного аттестата - проходить двухлетнюю стажировку в качестве помощников кадастровых инженеров, пишет деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «РГ».

Вводится и обязательное страхование ответственности от кадастровых ошибок - не менее 2,5 млн рублей на каждого инженера.

По данным Росреестра, официальным статусом кадастрового инженера в России обладают 36,5 тыс. специалистов. Из них по специальности работают чуть более 16 тыс. Для остальных квалификационный аттестат оставался до сих пор лишь формальностью. Теперь, если инженер в течение трех лет не подготовил ни одного документа, его квалификационный аттестат автоматически аннулируется. Такая же мера предусмотрена, когда специалист в 25 процентах случаев от общего объема работы допустил ошибки и получил отказ от регистрирующего органа в оформлении недвижимости.

Сейчас при таком подходе работа кадастровых инженеров приводит к затягиванию процедур регистрации недвижимости, спорам за землю с соседями, дополнительным издержкам. Заказчикам, уже оплатившим некачественные услуги, приходится требовать исправления недочетов или искать других исполнителей и вновь тратить деньги.

Бывают случаи, когда владельцы соседнего земельного участка заказывают кадастровые работы, межевание, а документация выходит с ошибками, границы соток смещаются, «захватив» часть чужих территорий. Людям ничего не остается, как снова искать специалистов, уточнять смежные границы и дорабатывать межевые планы.

Финансовый механизм исправления кадастровых ошибок отсутствовал. Теперь ущерб будет возмещаться страховой компанией. Обязательное страхование ответственности от кадастровых ошибок обойдется самим инженерам взносом от 500 до 1,5 тыс. рублей в год.

Такая разница в расценках объясняется различием форм договоров страхования. Например, если СРО заключает коллективный договор и страхует сразу всех членов организации, то стоимость страховки будет ниже. На индивидуальное страхование тарифы более высоки.

Инженер также должен внести единовременный платеж за вступление в СРО - от 5 до 7 тыс. рублей. Плюс платить ежемесячные членские взносы - 1-2 тыс. рублей.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: страхование  кадастр  кадастровая оценка 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Armando1213:30, 08.07.2016#

    Do you realize you really can make $2000 per week trading? I would have never believed it until I saw it for myself or I started doing it. And that's exactly what happened to me because now I'm making that much money. You just need to know the right place to learn and where I went to is a website called Emini S&P Trading Secret, you should be able to find them on Google or just search for them. Their support is the best I've ever seen on any website before and they helped me to learn to trade, and it was nowhere near as hard as I thought it would be.

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru