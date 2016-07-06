Проводить кадастровую оценку смогут только профессионалы

С 1 июля у тех, кто оценивает недвижимость, должно быть законченное высшее профильное образование, они должны состоять в саморегулируемых организациях (СРО), а перед сдачей экзамена на получение квалификационного аттестата - проходить двухлетнюю стажировку в качестве помощников кадастровых инженеров, пишет деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «РГ».

Вводится и обязательное страхование ответственности от кадастровых ошибок - не менее 2,5 млн рублей на каждого инженера.

По данным Росреестра, официальным статусом кадастрового инженера в России обладают 36,5 тыс. специалистов. Из них по специальности работают чуть более 16 тыс. Для остальных квалификационный аттестат оставался до сих пор лишь формальностью. Теперь, если инженер в течение трех лет не подготовил ни одного документа, его квалификационный аттестат автоматически аннулируется. Такая же мера предусмотрена, когда специалист в 25 процентах случаев от общего объема работы допустил ошибки и получил отказ от регистрирующего органа в оформлении недвижимости.

Сейчас при таком подходе работа кадастровых инженеров приводит к затягиванию процедур регистрации недвижимости, спорам за землю с соседями, дополнительным издержкам. Заказчикам, уже оплатившим некачественные услуги, приходится требовать исправления недочетов или искать других исполнителей и вновь тратить деньги.

Бывают случаи, когда владельцы соседнего земельного участка заказывают кадастровые работы, межевание, а документация выходит с ошибками, границы соток смещаются, «захватив» часть чужих территорий. Людям ничего не остается, как снова искать специалистов, уточнять смежные границы и дорабатывать межевые планы.

Финансовый механизм исправления кадастровых ошибок отсутствовал. Теперь ущерб будет возмещаться страховой компанией. Обязательное страхование ответственности от кадастровых ошибок обойдется самим инженерам взносом от 500 до 1,5 тыс. рублей в год.

Такая разница в расценках объясняется различием форм договоров страхования. Например, если СРО заключает коллективный договор и страхует сразу всех членов организации, то стоимость страховки будет ниже. На индивидуальное страхование тарифы более высоки.

Инженер также должен внести единовременный платеж за вступление в СРО - от 5 до 7 тыс. рублей. Плюс платить ежемесячные членские взносы - 1-2 тыс. рублей.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.