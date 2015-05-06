Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Объем арендованных и купленных офисов в Москве упал на 17%
Объем арендованных и купленных офисных площадей в Москве в 1-м квартале 2015 года снизился на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года и достиг около 215 тыс кв. м. Такие данные приводятся в исследовании консалтинговой компании JLL.
Несмотря на то что на «децентрализованные» районы по-прежнему приходится наибольшая доля общего объема купленных и арендованных офисных площадей, возрастает число арендаторов, желающих воспользоваться текущей ситуацией и переехать ближе к центру города в офисы в пределах Третьего транспортного кольца (ТТК) с большой долей вакантных площадей и сниженными ставками.
«Ожидаемое снижение ВВП в сочетании с ростом безработицы и инфляции - основной фактор падения спроса на офисные площади в 2015 году, поскольку частный сектор реагирует на снижение маржинальности бизнеса путем сокращения операционных издержек. При условии дальнейшей стабилизации ситуации в экономике объем спроса на офисные площади в Москве в 2015 году может составить 0,8-0,9 млн кв. м, что на 20-25% уступает результату 2014 года и сопоставимо с показателем 2009 года», - прокомментировал руководитель направления аналитики рынков офисной и складской недвижимости компании JLL Александр ЧУРИКОВ.
Новости тематики
- Российские олигархи ищут возможности откупиться от санкций
- Названы самые привлекательные работодатели России -2018
- Салоны красоты будут отказывать в обслуживании таким людям
- СДС-Уголь: в освоении ресурсов - комплексная безопасность и бережное природопользование
- Alliance Oil Company Ltd. своевременно произвел выплату держателям еврооблигаций
- Рискованное увлечение
- Ипотека уходит в интернет
- Пачки сигарет будут с цифровой маркировкой
- В 2018 году бизнес ждет новый вал проверок
- В России придумали новый неожиданный налог
Новости раздела
- Tele2 первой запустила симкомат с биометрической идентификацией
- Безлимитный интернет Tele2 заработал еще в 27 странах
- "Ростелеком" замахнулся на всемирный интернет
- Tele2 улучшает тарифную линейку "Мой Tele2"
- Tele2 получила две высшие награды Effie за "Другие правила"
- "Евросеть" и "Связной" станут единым целым
- Самые привлекательные работодатели России
- Российскому бизнесу дадут налоговые поблажки
- Российские олигархи ищут возможности откупиться от санкций
- Названы самые привлекательные работодатели России -2018
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- "Веркеенко оказался единственным мужиком в приморской власти"
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- "Единая Россия" категорически отказалась поддержать референдум по пенсионной реформе
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Люди кипели от возмущения"
- Смертельная реформа