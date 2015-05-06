Объем арендованных и купленных офисов в Москве упал на 17%

Объем арендованных и купленных офисных площадей в Москве в 1-м квартале 2015 года снизился на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года и достиг около 215 тыс кв. м. Такие данные приводятся в исследовании консалтинговой компании JLL.

Несмотря на то что на «децентрализованные» районы по-прежнему приходится наибольшая доля общего объема купленных и арендованных офисных площадей, возрастает число арендаторов, желающих воспользоваться текущей ситуацией и переехать ближе к центру города в офисы в пределах Третьего транспортного кольца (ТТК) с большой долей вакантных площадей и сниженными ставками.

«Ожидаемое снижение ВВП в сочетании с ростом безработицы и инфляции - основной фактор падения спроса на офисные площади в 2015 году, поскольку частный сектор реагирует на снижение маржинальности бизнеса путем сокращения операционных издержек. При условии дальнейшей стабилизации ситуации в экономике объем спроса на офисные площади в Москве в 2015 году может составить 0,8-0,9 млн кв. м, что на 20-25% уступает результату 2014 года и сопоставимо с показателем 2009 года», - прокомментировал руководитель направления аналитики рынков офисной и складской недвижимости компании JLL Александр ЧУРИКОВ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.