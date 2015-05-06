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Зарплату главы "Роснефти" оказалось даже сложно посчитать
Оклад президента "Роснефти" Игоря Сечина варьируется от 15 до 20 млн руб. в месяц. Такая информация содержится в обнародованном компанией документе под названием "Стандарт о выплатах и компенсациях топ-менеджерам", пишет деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на информагентства.
Кроме того. в документе сказано, что топ-менеджеры компании могут претендовать на премии по результатам реализации значимых проектов и премии в случае их награждения государственными, ведомственными или корпоративными наградами.
Также Сечин может рассчитывать на ежегодную премию в размере 150% годового денежного вознаграждения. И, в соответствии со стандартами, на надбавки за участие в заседаниях правления компании и за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.
Помимо этого, топ-менеджерам "Роснефти" компенсируются командировочные и представительские расходы, расходы на аренду жилья и обучение детей в возрасте до 23 лет.
Ранее стало известно, что совет директоров продлил полномочия президента "Роснефти" Игоря Сечина еще на пять лет.
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