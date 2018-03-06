Tele2 подвела итоги 2017 года: выручка оператора выросла на 16,2%

Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, объявляет консолидированные финансовые и операционные результаты деятельности компании за 2017 год.

В 2017 году компания достигла следующих основных финансовых показателей:

Выручка выросла на 16,2% в сравнении с 2016 годом и достигла 123 млрд рублей;



Показатель EBITDA составил 30,5 млрд рублей − увеличился на 83,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;



Чистый убыток компании снизился по итогам 2017 года на 64,6% до 5,5 млрд рублей с 15,6 млрд рублей годом ранее.



Показатель (млрд рублей) 2016 2017 Изменение Операционная выручка 105,9 123,0 16,2% EBITDA 16,6 30,5 83,9% Чистый убыток (15,6) (5,5) 64,6%

В 2017 году компания достигла следующих ключевых операционных показателей:

Абонентская база компании на 31 декабря 2017 года составила 40,6 млн человек, увеличившись на 1,6 млн человек за год;



Средний доход на одного абонента (ARPU) вырос на 10,9% и составил 252 рубля;



Количество активных пользователей мобильного интернета за год выросло на 39%;



В 2017 году количество регионов РФ, где работают сети 4G выросло в 2 раза с 25 до 50 регионов.



Показатель 2016 2017 Изменение Абонентская база, млн 39,0 40,6 4,2% ARPU (рубли) 228 252 10,9%

Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2:

«Темпы роста выручки и набора абонентской базы в 2017 году доказывают правильность выбранной нами бизнес-стратегии и успешность коммуникационной платформы «Другие правила». Мы точно отразили ключевые потребности клиентов при создании тарифной линейки «Мой Tele2» и запустили ряд инновационных сервисов, которые определили новые тенденции в телеком-отрасли и способствовали росту ARPU. Финансовые и операционные показатели компании указывают на динамичное развитие Tele2 в условиях стагнирующего рынка и подтверждают выполнение поставленных акционерами задач. Tele2 не будет гнаться за ростом абонентской базы, а сосредоточится на ее структурном улучшении. Фокусируясь на развитии основного драйвера выручки – передаче данных, мы закрепим и улучшим основные показатели рентабельности бизнеса».

Газета "Золотой Рог", Владивосток