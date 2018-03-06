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Tele2 подвела итоги 2017 года: выручка оператора выросла на 16,2%
Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, объявляет консолидированные финансовые и операционные результаты деятельности компании за 2017 год.
В 2017 году компания достигла следующих основных финансовых показателей:
- Выручка выросла на 16,2% в сравнении с 2016 годом и достигла 123 млрд рублей;
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- Показатель EBITDA составил 30,5 млрд рублей − увеличился на 83,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;
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- Чистый убыток компании снизился по итогам 2017 года на 64,6% до 5,5 млрд рублей с 15,6 млрд рублей годом ранее.
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|
Показатель (млрд рублей)
|
2016
|
2017
|
Изменение
|
Операционная выручка
|
105,9
|
123,0
|
16,2%
|
EBITDA
|
16,6
|
30,5
|
83,9%
|
Чистый убыток
|
(15,6)
|
(5,5)
|
64,6%
В 2017 году компания достигла следующих ключевых операционных показателей:
- Абонентская база компании на 31 декабря 2017 года составила 40,6 млн человек, увеличившись на 1,6 млн человек за год;
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- Средний доход на одного абонента (ARPU) вырос на 10,9% и составил 252 рубля;
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- Количество активных пользователей мобильного интернета за год выросло на 39%;
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- В 2017 году количество регионов РФ, где работают сети 4G выросло в 2 раза с 25 до 50 регионов.
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|
Показатель
|
2016
|
2017
|
Изменение
|
Абонентская база, млн
|
39,0
|
40,6
|
4,2%
|
ARPU (рубли)
|
228
|
252
|
10,9%
Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2:
«Темпы роста выручки и набора абонентской базы в 2017 году доказывают правильность выбранной нами бизнес-стратегии и успешность коммуникационной платформы «Другие правила». Мы точно отразили ключевые потребности клиентов при создании тарифной линейки «Мой Tele2» и запустили ряд инновационных сервисов, которые определили новые тенденции в телеком-отрасли и способствовали росту ARPU. Финансовые и операционные показатели компании указывают на динамичное развитие Tele2 в условиях стагнирующего рынка и подтверждают выполнение поставленных акционерами задач. Tele2 не будет гнаться за ростом абонентской базы, а сосредоточится на ее структурном улучшении. Фокусируясь на развитии основного драйвера выручки – передаче данных, мы закрепим и улучшим основные показатели рентабельности бизнеса».
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