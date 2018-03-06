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Tele2 подвела итоги 2017 года: выручка оператора выросла на 16,2%

06 Марта 2018, 19:47 | В России

Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, объявляет консолидированные финансовые и операционные результаты деятельности компании за 2017 год.

В 2017 году компания достигла следующих основных финансовых показателей:

  • Выручка выросла на 16,2% в сравнении с 2016 годом и достигла 123 млрд рублей;
  •  
  • Показатель EBITDA составил 30,5 млрд рублей − увеличился на 83,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;
  •  
  • Чистый убыток компании снизился по итогам 2017 года на 64,6% до 5,5 млрд рублей с 15,6 млрд рублей годом ранее.
  •  

Показатель (млрд рублей)

2016

2017

Изменение

Операционная выручка

105,9

123,0

16,2%

EBITDA

16,6

30,5

83,9%

Чистый убыток

(15,6)

(5,5)

64,6%

 

В 2017 году компания достигла следующих ключевых операционных показателей:

  • Абонентская база компании на 31 декабря 2017 года составила 40,6 млн человек, увеличившись на 1,6 млн человек за год;
  •  
  • Средний доход на одного абонента (ARPU) вырос на 10,9% и составил 252 рубля;
  •  
  • Количество активных пользователей мобильного интернета за год выросло на 39%;
  •  
  • В 2017 году количество регионов РФ, где работают сети 4G выросло в 2 раза с 25 до 50 регионов.
  •  

Показатель

2016

2017

Изменение

Абонентская база, млн

39,0

40,6

4,2%

ARPU (рубли)

228

252

10,9%

 

Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2:

«Темпы роста выручки и набора абонентской базы в 2017 году доказывают правильность выбранной нами бизнес-стратегии и успешность коммуникационной платформы «Другие правила». Мы точно отразили ключевые потребности клиентов при создании тарифной линейки «Мой Tele2» и запустили ряд инновационных сервисов, которые определили новые тенденции в телеком-отрасли и способствовали росту ARPU. Финансовые и операционные показатели компании указывают на динамичное развитие Tele2 в условиях стагнирующего рынка и подтверждают выполнение поставленных акционерами задач. Tele2 не будет гнаться за ростом абонентской базы, а сосредоточится на ее структурном улучшении. Фокусируясь на развитии основного драйвера выручки – передаче данных, мы закрепим и улучшим основные показатели рентабельности бизнеса».

Газета "Золотой Рог", Владивосток

Автор:
Теги: итоги  tele2 



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