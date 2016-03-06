Коммунальщики решили добить бизнес в кризис

Коммунальные компании начали взимать проценты с предприятий за любую постоплату потребленных ресурсов (газа, электричества, тепла, воды) сразу по окончании отчетного месяца, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

О возникновении такой практики в последнее время в письмах профильным министрам сообщила общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России». «Опора» выступила с предложением внести изменения в действующие законы в сфере поставок ресурсов, пишут «Известия».

В письмах (министру строительства и ЖКХ Михаилу Меню, министру энергетики Александру Новаку, председателю комитета Госдумы по энергетике Павлу Завальному) отмечено, что начисление пени за отсрочку оплаты предприятиями коммунальных ресурсов стало возможно с принятием новой статьи Гражданского кодекса 317.1, которая вступила в действие с 1 июня 2015 года.

Эта статья устанавливает право кредитора взыскать с организации проценты за пользование денежными средствами в размере ставки рефинансирования ЦБ. Такие проценты могут начисляться с момента поставки товара (или оказания услуги) до фактической оплаты — это своего рода коммерческий кредит.

Новую норму, следует из писем, уже активно стали применять ресурсоснабжающие организации. Так, по договорам ресурсоснабжения, отмечает «Опора», расчетным периодом является месяц, но счета на оплату выставляются, как правило, не раньше 5-го числа следующего месяца, к тому же еще около пяти дней уходит на оплату счетов. И за этот период в соответствии с новой статьей ГК ресурсоснабжающие компании стали взимать с бизнеса законные проценты.

В «Опоре России» считают, что это «приводит к необоснованному увеличению стоимости поставляемых потребителям ресурсов», а «взимание процентов за отсрочку по договорам ресурсоснабжения является чрезмерным бременем для потребителей, в особенности для малого и среднего бизнеса, и вообще не может быть применено к такого рода отношениям». В письмах подчеркивается, что решить проблему договорами невозможно, поэтому надо менять законы «О газоснабжении», «О теплоснабжении», «Об электроэнергетики», а также «О водоснабжении и водоотведении». Поправками предлагается исключить возможность начисления законных процентов в сфере поставок коммунальных ресурсов.

По таким казусам уже идут суды. Например, проценты по ст. 317.1 ГК взыскивала екатеринбургская компания «Энергосбыт Плюс» c фирмы «Фарфор Сысерти» (в размере 821 рублей 62 копейки). Арбитражный суд Свердловской области решением от 22 января 2016 года удовлетворил эти требования. С «Энергосбытом» оперативно связаться не удалось, а в опрошенных крупных компаниях сектора ЖКХ на вопросы «Известий» по существу не ответили, упирая на накопившиеся обширные долги клиентов.

Так, в ПАО «МОЭК» сообщили, что «проблема неплатежей за поставленные энергоресурсы не теряет актуальности». По состоянию на 24 февраля 2016 года просроченная задолженность потребителей перед МОЭК за тепло и горячую воду превышает 31 млрд рублей. В дочерней компании «Газпрома» — «Газпром межрегионгаз» — отметили, что по состоянию на 1 января 2016 года просрочка потребителей за газ превысила 152 млрд рублей, увеличившись за год на 19,8%.

Как отметил партнер юридического бюро «Падва и Эпштейн» Антон Бабенко, введенной в Гражданский кодекс (ГК) новой статьей по умолчанию установлена плата за пользование денежными средствами независимо от наличия просрочки исполнения обязательства, то есть даже в случае правомерного пользования ими. В этом ее отличие от другой статьи ГК — об ответственности за неисполнение денежного обязательства (ст. 395 ГК), где уплата процентов предусмотрена «за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания».

— Положения новой статьи ГК призваны повысить платежную дисциплину и снизить потери кредиторов. Это в том числе актуально для поставщиков ресурсов, которые несут потери в связи с ростом неплатежей, — говорит Антон Бабенко.

Адвокат юридической фирмы ЮСТ Михаил Чугунов напомнил, что включение в ГК новой статьи вызвало споры, так как зачастую плата за отсрочку платежа уже заложена в стоимость товара или услуги продавцом. Адвокат адвокатского бюро DS Law Анна Лаврухина считает, что введение специальных норм в законодательство в сфере поставок ресурсов не решит проблему в целом.

— Такие проблемы (выставление счетов позже, чем оказываются услуги) могут возникнуть в любой сфере оказания услуг, где объем потребления определяется по факту их оказания за определенный период. На мой взгляд, решение проблемы лежит в правильном толковании закона, а именно в отсутствии права на начисление таких процентов до тех пор, пока плательщику неизвестен объем денежных обязательств, который он должен выполнить. Применительно к рассматриваемой ситуации: до тех пор, пока ресурсоснабжающая организации не выставит счет, потребитель энергии не должен платить проценты по статье 317.1 ГК, — говорит Лаврухина.

Решением проблемы может быть корректировка самой ст. 317.1 ГК или разъяснение порядка ее применения Верховным судом, заключили юристы. Именно второй вариант, скорее всего, и будет реализован — по крайней мере в электроснабжении проблема будет решена. В Минэнерго «Известиям» сообщили, что по этому вопросу «проведен ряд совещаний, по итогам которых дано поручение субъектам электроэнергетики не взимать с потребителей энергоресурсов проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами».

— Кроме того, Минэнерго разработало проект нормативно-правового акта, направленный на изменение условий договоров по энергоснабжению, предусматривающих не взимание процентов по ст. 317.1. ГК. Проект содержит изменения в Правила функционирования розничных рынков электрической энергии (ПП442) и Закон об электроэнергетике (35ФЗ), — отметили в министерстве.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.