Малому бизнесу хотят резко повысить налоги

Новая инициатива Министерства труда, направленная на увеличение сбора страховых взносов с индивидуальных предпринимателей, вызвала недовольство малого бизнеса, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Опрошенные РБК предприниматели, даже те, по которым инициатива Минтруда ударить не должна, считают, что проблему бюджетного дефицита это все равно не решит, а многие ИП либо прекратят работу, либо уйдут в тень.

«Это очередной способ собрать деньги с малого бизнеса — разумеется, никому это не понравится», — говорит замдиректора компании Shalnoff (торговля рыбой), предприниматель Дмитрий Шальнов из Нижнего Новгорода. «Куда пойдут взносы по ОМС? На медицину? Я не верю в это. Не имеет смысла платить больше — дороги от этого лучше не станут, медицина от этого не улучшится», — уверен предприниматель.

«Непонятно, на что эти взносы пойдут. Видимо, правительство пытается закрыть дыру в бюджете при помощи таких методов», — возмущается основатель московской компании Consult Group (менеджмент и консультации) Юлий Афанасоглу. Но дефицит бюджета вряд ли получится залатать за счет малого бизнеса, потому что «после таких решений правительства он может просто исчезнуть», — уверен основатель сети кондитерских Bakery by Men (Москва) Григорий Кочетков.

Что предлагает Минтруд.

Минтруд предлагает вернуться к фиксированным взносам ИП в Пенсионный фонд (такая система действовала до 2014 года) и увеличивать их ежегодно вплоть до 2021 года через прогрессирующий повышающий коэффициент (1,2 — в 2017 году, 1,4 — в 2018-м и так далее).

Сейчас взносы в ПФР различаются в зависимости от годового дохода ИП (меньше или больше 300 тыс. руб.): те, кто зарабатывает больше 300 тыс. руб. платят дополнительно 1% с суммы превышения.

Согласно законопроекту Минтруда, в 2017 году фиксированный платеж в ПФР составит примерно 24,7 тыс. руб. (исходя из индексации МРОТ, который входит в формулу расчета взноса, на прогнозную инфляцию этого года), в 2018 году — не менее 29 тыс. руб. Минтруд объясняет необходимость фиксированных взносов в ПФР тем, что собираемость «1%» низкая, предприниматели, получающие более 300 тыс. руб., «не исполняют своей обязанности по уплате второй части платежа».

Расчеты РБК показывают, что схема Минтруда, если будет реализована, ударит в следующем году по предпринимателям, получающим менее 700–800 тыс. руб. годового дохода. Те же, кто зарабатывает больше этого уровня, на самом деле отдадут в ПФР меньше, чем при существующей системе.

Кроме того, Минтруд предлагает довести взносы ИП на обязательное медицинское страхование до уровня взносов, которые платят регионы на ОМС неработающего населения. Это означает, что взносы индивидуальных предпринимателей в ФФОМС увеличатся как минимум до 6 тыс. руб. (сейчас — около 4 тыс.), а в некоторых регионах превысят 10 тыс. руб. С учетом роста страховых взносов на ОМС граница дохода, которая в 2017 году разделит проигравших и выигравших предпринимателей, поднимается примерно до 1 млн руб.

Юлий Афанасоглу отмечает, что для его бизнеса предлагаемое увеличение страховых взносов — «не такое уж высокое». «Моя годовая выручка превышает порог в 300 тыс. руб., так что я и так доплачивал разницу, поэтому для моих масштабов это не так существенно», — рассуждает он. Но предприниматель работает без наемных сотрудников, «а для тех, у кого много сотрудников и кто работает на грани рентабельности, это существенное повышение, и многие либо прекратят деятельность, либо будут работать «всерую», считает Афанасоглу.

Первый вице-президент «Опоры России» Владислав Корочкин считает, что никаких повышений (обязательных платежей для малого бизнеса) быть не должно. «Эти деньги нужно оставлять в распоряжении предприятий и граждан, а не изымать их в фонды, это очень несвоевременно», — говорит он. По его мнению, пострадают самые небольшие предприятия, которые только начали свой бизнес. Предприниматели и так чувствуют себя не очень хорошо, «задумываются, стоит ли продолжать бизнес и оставаться в России», а тут предлагается новая нагрузка, сетует он.

«Большинство малых бизнесменов развивается на кредитные деньги, и рост процентных ставок, которые сейчас составляют в среднем грабительские 25% годовых, и так подкосил многих из нас, — подтверждает Григорий Кочетков (Bakery by Men, Москва). — Если бы я стоял перед выбором запуска своего дела сейчас, однозначно отказался бы от этой затеи».

Дефицит Пенсионного фонда ежегодно растет, и понятно, что Минтруд пробует искать дополнительные деньги. Но похоже, что ПФР не сделал выводов из событий 2013 года (тогда при двукратном увеличении страхового платежа около 500 тыс. предпринимателей снялись с учета), говорит Павел Орловский, эксперт сервиса для предпринимателей «Контур.Эльба» компании «СКБ Контур». «Подсчеты по-прежнему ведутся прямым перемножением (количества ИП на некий усредненный показатель доходности), а отток плательщиков из-за увеличения нагрузки в расчет не закладывается», — рассуждает он.

Предлагаемые изменения ударят прежде всего по ИП, работающим на режиме ЕНВД (единый налог на вмененный доход). «Сейчас они, по сути, платят минимум, на 1% [доход свыше 300 тыс. руб.] почти никто не выходит. Значит, их платежи вырастут на 30–130% в зависимости от региона», — говорит Орловский. «Вмененщики» — это мелкие торговцы, ремесленники, автоперевозчики, их ряды заметно поредеют. «Для них вопрос роста платежей часто вопрос выживания: уйдут в тень — и дело с концом», — предсказывает эксперт.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.