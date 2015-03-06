Авиакомпании прекратят продажи билетов в России через Интернет с сентября 2015 года

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), объединяющая крупнейшие авиакомпании России, предупредила об угрозе приостановки пассажирских авиаперевозок из-за требования хранить персональные данные граждан России на локальных серверах. Об этом сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на ТАСС.

Пассажирские перевозки могут быть остановлены в связи со вступлением в силу закона, требующего с 1 сентября 2015 года хранить данные о гражданах России на локальных серверах внутри страны, указано в письме главы ассоциации Владимира Тасуна бизнес-омбудсмену Борису Титову. Документ опубликован на отраслевом портале "Авиатранспортное обозрение".

"Учитывая ... особенности деятельности отечественных авиакомпаний, применение на практике закона от 21 июля 2014 года N 242 может привести к остановке с 1 сентября 2015 года продажи и выполнения воздушных перевозок российскими авиакомпаниями, поскольку закон устанавливает заведомо невыполнимые требования и возможность для необоснованного привлечения к административной ответственности авиаперевозчиков", - сообщается в письме.

Сейчас обработка персональных данных пассажиров при бронировании и продаже авиабилетов в гражданской авиации осуществляется с использованием глобальных распределительных систем Amadeus, Gabriel, Sabre и Galileo. С их помощью осуществляется продажа билетов на рейсы российских авиакомпаний в различных странах. Билеты на рейсы также продаются через партнеров по всему миру, которые также используют в качестве инструмента продажи глобальные распределительные системы.

Эти системы не принадлежат авиакомпаниям, и перевозчики не могут повлиять на процесс их перенастройки, чтобы работа систем отвечала требованиям законодательства России о хранении данных. "В этой связи выполнение требований в указанные сроки не представляется возможным, поскольку требует, как минимум, согласия провайдеров этих систем на их размещение в России", - подчеркивает Тасун.

В России пока нет автоматизированной информационной системы бронирования и продажи авиабилетов "на современном уровне и в объемах, достаточных для удовлетворения потребностей всех российских авиакомпаний", указывает глава АЭВТ. Если она будет разработана, миграция крупной авиакомпании в новую систему, по его оценкам, может занять несколько лет.

В 2014 году в России был принят закон, обязывающий компании размещать персональные данные российских пользователей на серверах в России. Это требование вступает в силу с 1 сентября 2015 года. В настоящее время Роскомнадзор обсуждает с компаниями, на которые распространяется действие этого закона, правоприменительную практику.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.