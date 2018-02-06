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"Интерактивное ТВ" от "Ростелекома" победило в номинации "Лучшая инновационная услуга оператора"

06 Февраля 2018, 12:36 | В России

«Ростелеком» с услугой «Интерактивное ТВ» стал победителем в номинации «Лучшая инновационная услуга оператора» национальной премии «Большая цифра-2018», сооющает Деловая газета "Золотой Рог".

«Ростелеком» консолидирует и предлагает своим абонентам самый интересный телевизионный и видеоконтент, который можно посмотреть на любом экране, способном воспроизводить видео вне зависимости от среды распространения. «Интерактивное ТВ» – это новый уровень комфорта при телепросмотре, который настраивается индивидуально под пользователя.

Жителям Приморского края доступно более 230 телеканалов, в том числе более 85– в формате высокой четкости (HD).

Абонентам услуги доступен максимальный набор дополнительных сервисов среди всех технологий цифрового ТВ, в том числе:

  • «Управление просмотром» позволяет поставить эфир на паузу, воспользоваться перемоткой, вернуться к началу программы и посмотреть передачи из архива;
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  •  «Видеопрокат» предлагает к просмотру около 3 тыс. лицензионных, а значит с гарантированным качеством картинки и звука, художественных фильмов и сериалов различных жанров, в том числе в форматах HD и 3D;
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  • «Мультискрин» позволяет объединить в единое пространство для просмотра ТВ- и видеоконтента до 5 различных экранов (телевизоры, ОТТ-приставку «Интерактивное ТВ 2.0», компьютеры и ноутбуки, смартфоны и планшеты, Smart TV);
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  • «Родительский контроль» обеспечивает ограничение телепросмотра для ребенка в зависимости от его возраста.

Победителем в номинации «Лучшее событие, организованное телеканалом для абонентов» признана премьера 7-го сезона сериала «Игры престолов», которую организовали онлайн-сервис Амедиатека и Московский метрополитен при поддержке «Интерактивного ТВ» от «Ростелекома». Премьера состоялась в ночь с 17 на 18 июля в Москве на станции метро Маяковская. Зрителей первой серии нового сезона встречали белые ходоки, вольные «одичалые», прекрасная Дейнерис Таргариен и бессмертный Джон Сноу. На платформе станции была установлена точная копия Железного трона.

«Большая Цифра» — это первая в России Национальная Премия в области многоканального цифрового телевидения, награждение которой в 2018 году прошло уже в 9-й раз. Ежегодно по итогам голосования ведущих экспертов в области цифрового телевидения, журналистов, а также известных государственных и общественных деятелей «Большая цифра» вручается российским и иностранным телеканалам, федеральным и региональным операторам, производителям и разработчикам оборудования и программного обеспечения, онлайн-видеосервисам и по другим номинациям. Возглавляет жюри президент Международной академии телевидения и радио, генеральный директор Общественного телевидения России, Анатолий Лысенко.

Досье "Золотого Рога": Приморский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком». ПАО «Ростелеком» – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: интерактивное ТВ  Ростелеком 



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