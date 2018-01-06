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В 2018 году бизнес ждет новый вал проверок
Президент Путин разрешил внеплановые проверки бизнеса на основании «жалоб граждан»
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, добавляющий еще одно основание для проведения внеплановых проверок работодателей, говорится в сообщении на сайте Кремля, пишет деловая газета «Золотой Рог». Соответствующие изменения вносятся в ст. 360 Трудового кодекса.
Теперь, пишет «Коммерсант», государственные инспекторы труда смогут проводить внеплановые проверки в случае поступления обращений и заявлений от физических и юридических лиц «о фактах уклонения работодателя от оформления трудового договора с работником, в том числе путем заключения с ним гражданско-правового договора, а также о фактах ненадлежащего оформления трудового договора». Такая информация может поступить от органов государственной власти и местного самоуправления, а также от профсоюзов и из СМИ.
Напомним, в августе администрация президента оформила предложения по снижению административной нагрузки на бизнес, высказанные господином Путиным ранее. Поправки к законодательству должны ограничить число внеплановых проверок 30% от плановых, их срок — десятью днями, а глубину — проверкой первоначальных фактов. Ранее о росте числа внеплановых проверок на фоне сокращения плановых говорили как представители бизнеса, так и прокуратура.
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