Бизнесменов-новичков освободят от всех налогов

Федеральные министерства одобрили идею освобождения от всех налогов на два года любого российского индивидуального предпринимателя, впервые зарегистрировавшего свой бизнес. Об этом пишут «Ведомости», ссылающиеся на замминистра экономического развития Сергея БЕЛЯКОВА. Таким образом правительство попыталось отреагировать на массовый уход малого бизнеса в тень, произошедший после повышение ставки страховых взносов вдвое.

Новая программа, вероятно, начнет работать со следующего года. Идею поручил проработать премьер-министр страны Дмитрий МЕДВЕДЕВ. Хотя собственно налоги подпадающие под действие программы бизнесмены платить не будут, взносы будут собираться в полном объеме.

Налоговые каникулы будут предоставляться только предпринимателям, начинающим с нуля. Правительство намерено проследить, чтобы бизнесмены не пытались выдать свой старый бизнес за новый.

Издание отмечает, что при таком раскладе высока вероятность оформления частных предприятий на ближайших родственников. В этой связи рассматривалась идея предоставить льготы вообще всем бизнесменам без исключения, но на такой радикальный шаг правительство не решилось.

Из-за увеличения ставок социального налога деятельность только в текущем году прекратили 458 тысяч индивидуальных предпринимателей в России. В прошлом году эта цифра составляла 3,7 миллиона человек. Многие из бизнесменов не закрыли свое дело де-факто, а остались на нелегальном положении.

Сейчас мелкий частный бизнес отдает налоги, выбирая из нескольких режимов. К примеру, предприниматели могут платить НДС и НДФЛ, единый налог на вмененный доход или использовать упрощенную систему (6 процентов с оборота или 15 процентов с прибыли).

Ставка страховых взносов для предпринимателей с 1 января 2013 года выросла с 17 до 36 тысяч рублей в год. В июле для смягчения последствий этого шага Госдумой был принят законопроект, по которому взносы для ИП с доходом менее 300 тысяч рублей снизился до 19,4 тысячи рублей. В то же время, если величина годового дохода предпринимателя превышает 300 тысяч рублей, то они должны платить МРОТ и один процент от оборота.

ZRPRESS.RU, Владивосток.