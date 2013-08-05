Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Бизнесменов-новичков освободят от всех налогов
Федеральные министерства одобрили идею освобождения от всех налогов на два года любого российского индивидуального предпринимателя, впервые зарегистрировавшего свой бизнес. Об этом пишут «Ведомости», ссылающиеся на замминистра экономического развития Сергея БЕЛЯКОВА. Таким образом правительство попыталось отреагировать на массовый уход малого бизнеса в тень, произошедший после повышение ставки страховых взносов вдвое.
Новая программа, вероятно, начнет работать со следующего года. Идею поручил проработать премьер-министр страны Дмитрий МЕДВЕДЕВ. Хотя собственно налоги подпадающие под действие программы бизнесмены платить не будут, взносы будут собираться в полном объеме.
Налоговые каникулы будут предоставляться только предпринимателям, начинающим с нуля. Правительство намерено проследить, чтобы бизнесмены не пытались выдать свой старый бизнес за новый.
Издание отмечает, что при таком раскладе высока вероятность оформления частных предприятий на ближайших родственников. В этой связи рассматривалась идея предоставить льготы вообще всем бизнесменам без исключения, но на такой радикальный шаг правительство не решилось.
Из-за увеличения ставок социального налога деятельность только в текущем году прекратили 458 тысяч индивидуальных предпринимателей в России. В прошлом году эта цифра составляла 3,7 миллиона человек. Многие из бизнесменов не закрыли свое дело де-факто, а остались на нелегальном положении.
Сейчас мелкий частный бизнес отдает налоги, выбирая из нескольких режимов. К примеру, предприниматели могут платить НДС и НДФЛ, единый налог на вмененный доход или использовать упрощенную систему (6 процентов с оборота или 15 процентов с прибыли).
Ставка страховых взносов для предпринимателей с 1 января 2013 года выросла с 17 до 36 тысяч рублей в год. В июле для смягчения последствий этого шага Госдумой был принят законопроект, по которому взносы для ИП с доходом менее 300 тысяч рублей снизился до 19,4 тысячи рублей. В то же время, если величина годового дохода предпринимателя превышает 300 тысяч рублей, то они должны платить МРОТ и один процент от оборота.
Новости тематики
- Налоговый поворот
- Бизнесу готовят новый налог
- Малый бизнес принесли в жертву
- Российскому бизнесу дадут налоговые поблажки
- Субъектам РФ дадут право устанавливать льготные налоги для малого бизнеса
- Работодателей обязали подавать отчетность по НДФЛ ежеквартально
- ФНС запустила личный кабинет для ИП
- Налоговики хотят списать долгов на 200 миллиардов
- Почему россияне не хотят платить налоги
- Налоги привязали к кризису
Новости раздела
- Налоги растут вдвое быстрее зарплат
- "Русская Рыбопромышленная Компания" назначила нового коммерческого директора
- Магазины начали избавляться от охранников
- "Русская Рыбопромышленная Компания" начнет выпуск премиальной продукции из минтая совместно с группой "Agama"
- Работодатели придумали, как законно избавиться от "предпенсионеров"
- Владимир Путин сделал важное заявление
- Дешевой водки не будет
- Налоговый поворот
- Всем нам придется заплатить звонкой монетой
- На МРФ-2018 открыли Международный год лосося
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Дмитрий Медведев принял беспрецедентное решение по Приморью
- После выборов губернатора Приморье может заметно расшириться
- Медведев сделал автомобилистам подарок в преддверие зимы
- Прокуратура Хабаровского края опротестовала назначение врио мэра
- Избирком Приморья окончательно отказался регистрировать Ищенко кандидатом в губернаторы
- Главврач больницы в Приморье покинул свой пост
- "Аналог" уходит в прошлое
- По решению Медведева Приморье в 2019 году примет 1000 иностранцев
- Бывший глава Владивостока стал "Терминатором"
- В деле экс-мэра Владивостока появился свидетель, которого знает и любит вся страна
Столько ума, даже страшно становится. Теперь появится куча новых предпринимателей, которые даже не будут знать, какой деятельностью они занимаются и в каком регионе.