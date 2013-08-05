"Почту России" заставят работать круглосуточно

Минкомсвязи и Федеральная таможенная служба совместно с «Почтой России» разрабатывают план перехода всех отделений ФГУП на круглосуточный режим работы. Об этом, как сообщает РИА «Новости», заявил замминистра связи Михаил Евраев.

Кроме перехода на круглосуточный режим также разрабатывается план оперативного реагирования во время пиковых нагрузок, например, в предновогодний период.

Евраев сообщил, что ФГУП планирует к 2018 году сократить сроки пересылки писем до двух дней в пределах населенного пункта (сейчас семь дней), до пяти дней между городами (сейчас десять дней) и до десяти дней между любыми населенными пунктами (сейчас 40 дней).

Также ФТС планирует внедрить системы электронного взаимодействия с «Почтой» и переписать регламент почтовых отправлений из-за рубежа. В частности, как пишут «Известия», введенные сотрудниками ФТС данные сможет использовать и ФГУП.

26 июля за нарушение сроков пересылки корреспонденции ФГУП оштрафовали на 360 тысяч рублей. В конце мая в отношении «Почты» было возбуждено 13 административных дел по этой же причине.

Дела были возбуждены по итогам проверки, поводом для которой стали сообщения СМИ о скоплении в столичных аэропортах и на таможенных постах 500 тонн посылок. ФГУП возлагала ответственность за «почтовый затор» на ФТС. Таможенники, в свою очередь, указывали на медлительность «Почты». В итоге в отставку был отправлен гендиректор ФГУП Александр КИСЕЛЕВ. Новым главой предприятия стал бывший руководитель «Tele2-Россия» Дмитрий СТРАШНОВ.

ZRPRESS.RU, Владивосток.