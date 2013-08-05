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"Почту России" заставят работать круглосуточно
Минкомсвязи и Федеральная таможенная служба совместно с «Почтой России» разрабатывают план перехода всех отделений ФГУП на круглосуточный режим работы. Об этом, как сообщает РИА «Новости», заявил замминистра связи Михаил Евраев.
Кроме перехода на круглосуточный режим также разрабатывается план оперативного реагирования во время пиковых нагрузок, например, в предновогодний период.
Евраев сообщил, что ФГУП планирует к 2018 году сократить сроки пересылки писем до двух дней в пределах населенного пункта (сейчас семь дней), до пяти дней между городами (сейчас десять дней) и до десяти дней между любыми населенными пунктами (сейчас 40 дней).
Также ФТС планирует внедрить системы электронного взаимодействия с «Почтой» и переписать регламент почтовых отправлений из-за рубежа. В частности, как пишут «Известия», введенные сотрудниками ФТС данные сможет использовать и ФГУП.
26 июля за нарушение сроков пересылки корреспонденции ФГУП оштрафовали на 360 тысяч рублей. В конце мая в отношении «Почты» было возбуждено 13 административных дел по этой же причине.
Дела были возбуждены по итогам проверки, поводом для которой стали сообщения СМИ о скоплении в столичных аэропортах и на таможенных постах 500 тонн посылок. ФГУП возлагала ответственность за «почтовый затор» на ФТС. Таможенники, в свою очередь, указывали на медлительность «Почты». В итоге в отставку был отправлен гендиректор ФГУП Александр КИСЕЛЕВ. Новым главой предприятия стал бывший руководитель «Tele2-Россия» Дмитрий СТРАШНОВ.
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Комментарии
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Псевдоним12:50, 05.08.2013#
а в другое время и не получится, потому что днём почта принимает коммунальные платежи. Думаете сейчас все платят через терминалы? Наивыне! Я тоже так думала, пока не пришлось получать посылку на Почте России. Стояла в очереди полдня - даже не преувеличиваю. Из всей очереди человек 7 за посылками, остальные - оплата коомунальных платежей. Никогда не думала, что у нас столько много дикарей.
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Псевдоним12:41, 05.08.2013#
В обычный рабочий день функционирование наладить не получается, попробуем заставить почту работать в круглосуточном режиме. А если не получится - пригласим шаманов с бубнами, они уж точно помогут. Это называется "какать буковкой Ж" - у кого-то слишком много свободного времени.
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Псевдоним12:56, 05.08.2013#
да если Почту России обязать выполнять ТОЛЬКО свои услуги, а не еще кучу дополнитульных, и круглосуточно не надо никого заставлятть работать. Они бы со своими задачами справлялись, а тут еще кучу доп. платежей на себя взвалили и сидять печатают квитанции на старых игольчатых принтеках (могу ошибиться в названии - тех которые издают жуткий скрипящих звук). Там модерницация нужна капитальная.
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в начале пусть зарплату нормальную сделают. чтобы люди шли на почту работать. а потом заставляйте круглосуточно работать и кто их будет ночью охранять. это надо штат охранников набирать.