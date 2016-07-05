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Рыбные квоты привязали к инвестициям
Вступили в силу изменения в федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов. Соответствующий закон подписал Президент России Владимир Путин, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
По предложению Минвостокразвития введен новый механизм развития отрасли – квоты добычи (вылова) водных биоресурсов на инвестиционные цели. Инвестор при получении право на вылов рыбы принимает на себя обязательство покупать российские суда или создавать рыбоперерабатывающие мощности. Таким образом, введение квот будет способствовать обновлению флота и модернизации прибрежной инфраструктуры. Законопроект также предусматривает увеличение срока закрепления долей квот за пользователями с 10 до 15 лет.
Объем освоения квот добычи повышается до 70% с 50%, юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны добывать не менее 70% улова собственными или взятыми в лизинг судами. Рыболовство теперь будет вестись на основании единого договора на право добычи (вылова) водных биоресурсов.
Закон вносит ряд изменений в регулирование аквакультуры. Речь идет о приобретении права частной собственности на объекты пастбищной аквакультуры с момента выпуска молоди в естественную среду. Принятие такой поправки было одобрено в рамках первого Восточного экономического форума во время обсуждения вопросов опережающего развития морской аквакультуры. Также изменения касаются перезаключения договоров о предоставлении рыбоводных участков без торгов с добросовестными пользователями. Еще одна новация – отмена требования по выращиванию на участке определенных видов аквакультуры и установление требования по минимальному объему производства аквакультуры.
Отметим, предложение о стимулировании инвестиционной активности рыбодобытчиков и переработчиков путем выделения под их расходы определённой доли квот на вылов возникло в прошлом году в ходе заседания Президиума Государственного совета «О развитии рыбохозяйственного комплекса в РФ» под руководством Президента России Владимира Путина.
По мнению Губернатора Приморского края Владимира Миклушевского, принятые решения – революционные. Помимо появления новых возможностей для привлечения российских инвестиций в развитие отрасли, в том числе и в обновление рыбопромыслового флота, закон может повлиять на насыщение внутреннего рынка качественной рыбопродукцией, отметил глава края.
«Безусловно, одна из наших важнейших задач – сделать так, чтобы рыба перерабатывалась на российском берегу с большей добавленной стоимостью и, конечно, насыщала внутренний рынок», – обозначил глава региона.
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Мы делили апельсин. Много нас , а он один. Надо выходить в мировой океан государственной компанией. Переданную незаконно Шеварнадзе кусок океана - вернуть. Вот это будет реальное увеличение добычи рыбы.