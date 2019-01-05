Для выдачи субсидий бизнесу создадут новый сайт

Ресурс будет работать по аналогии с порталом госзакупок

Выделение госсубсидий бизнесу планируют сделать более прозрачным. Для этого в 2019 году будет разработан сайт, где все предприниматели, желающие получить деньги из бюджета, начнут публиковать свои заявки, рассказал «Известиям» замглавы Федерального казначейства Александр Демидов.

Также появится новая система анализа результатов господдержки. Эффективность предоставления бизнесу денег оценят, в частности, по количеству созданных рабочих мест. Перевод процедуры в публичную плоскость положительно скажется на системе распределения субсидий, однако необходимо решать системные проблемы этой сферы, считают эксперты и бизнес.

Предполагается, что компании, претендующие на получение субсидий из бюджета, должны будут формировать заявки в формате бизнес-планов и публиковать их на специальном сайте (реестр конечных получателей господдержки), пояснил Александр Демидов. Благодаря этому каждый потенциальный получатель бюджетных денег сможет сравнить свой проект с идеями конкурентов. В результате процесс отбора претендентов на государственные средства станет более прозрачным и понятным как контролирующим органам, так и бизнесу, и обществу в целом, отметил замглавы Федерального казначейства.

Также будет разработана новая система оценки результатов господдержки. Эффективность предоставления бизнесу бюджетных денег будет высчитываться по количеству новых рабочих мест, росту налогооблагаемой базы и увеличению экспорта продукции. Если бизнес не достигнет обещанной планки, выданные ему средства могут быть возвращены обратно в бюджет.

Целесообразность создания онлайн-платформы в Минэкономразвития «Известиям» не прокомментировали. Однако в ведомстве сообщили, что нынешняя система выделения денег бизнесу достаточно эффективна. В пресс-службе Минфина не ответили на вопросы «Известий» о переводе господдержки в онлайн-формат.

Она позволит частично решить основные проблемы системы, считает заведующая лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Анна Золотарева. В частности, устранить непрозрачность и низкую эффективность использования бюджетных денег. Открытость данных о господдержке позволит уменьшить вероятность злоупотреблений при выдаче субсидий, например, дискриминацию при отборе ее получателей.

Также за процессом выделения государственных денег сможет более внимательно следить общественность, что снизит вероятность коррупционной составляющей, добавил председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

Действующая система оценки господдержки ранее подвергалась критике Счетной палаты. Как писали «Известия», в контрольном органе считают, что в России отсутствуют адекватные показатели результативности использования бюджетных денег. При анализе эффективности выделения средств зачастую не учитываются ни их вклад в экономический рост, ни социально-экономический эффект для отрасли. По оценкам Счетной палаты, в январе–ноябре 2018 года общая сумма субсидий компаниям и госкорпорациям составила 1,1 трлн рублей, что на 10% больше, чем было выделено в течение всего 2017 года.

Основная проблема действующей системы — это нехватка доверия между бизнесом и властью, считает гендиректор НПО по переработке пластмасс имени «Комсомольской правды» Сергей Цыбуков. Одна из попыток его компании получить субсидию под конкретный проект закончилась утечкой информации об этом мероприятии.

— В господдержке нам отказали, однако на следующий день на нас вышли люди с предложением продать бизнес, — рассказал Сергей Цыбуков.

По его словам, есть и другие проблемы, например, непрозрачность и неэффективность отбора получателей бюджетных денег. Одним переводом господдержки в онлайн-формат эти системные проблемы не решить, уверен предприниматель.

Исходя из практики использования аналогичных онлайн-ресурсов распределения бюджетных денег, таких как сайты госзакупок или госторгов, перевод господдержки в цифровой формат не поможет полностью избежать злоупотреблений или повысить эффективность использования денег, добавил Кирилл Кабанов. По мнению Анны Золотаревой, единственное условие повышения эффективности субсидий — это предоставление помощи на возвратной основе.

СПРАВКА «ИЗВЕСТИЙ»: Сейчас для того, чтобы получить деньги из бюджета, компания должна подать заявку в соответствующее министерство или региональный комитет. Также субсидию можно оформить через центры занятости или поддержки бизнеса. Затем все заявки проходят конкурсный отбор. Зачастую это происходит за закрытыми дверями. Согласно Бюджетном кодексу, бизнес может получить деньги из казны для компенсации недополученных доходов или расходов на производство и продажу продукции. Конкретный список видов и форм господдержки не определен, однако в основном государство помогает предпринимателям напрямую деньгами или имуществом, гарантиями или различными льготами.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил ТЕРЕЩЕНКО.