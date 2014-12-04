Система экологического менеджмента "Газпрома" прошла международную ресертификацию

Система экологического менеджмента (СЭМ) ОАО «Газпром» успешно прошла ресертификацию на соответствие международному стандарту ISO 14001:2004. Ресертификация проведена независимым, крупнейшим международным органом по сертификации — DNV GL — по итогам аудита.

СЭМ «Газпрома» обеспечивает комплексное управление деятельностью структурных подразделений компании и ее дочерних обществ, а также взаимодействие с государственными органами и общественными организациями в экологической сфере, сообщили ZRPRESS.Ru в Управлении информации ОАО «Газпром».

Соответствие стандарту ISO 14001:2004 означает, что масштабная работа «Газпрома» в области охраны окружающей среды полностью соответствует самым высоким международным требованиям.

Ресертификация была необходима в связи с завершением срока действия сертификата на соответствие международному стандарту ISO 14001:2004, полученного «Газпромом» в 2011 году.