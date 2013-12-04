В России нет социальных лифтов в средний класс

Да и самого среднего класса, кажется, тоже почти нет

Объем доходов россиян, структура потребления и динамика уровня бедности говорят о том, что мы перешли к стандарту потребления более высокого порядка по сравнению с характерным для советского периода.

Денег теперь хватает не только для покупки предметов и услуг первой необходимости, но и для организации досуга, инвестиций в человеческий капитал и покупки товаров, существенно расширяющих возможности для развития. В наибольшей степени более высокий уровень потребления характерен для горожан, особенно для жителей крупных городов.

Но говорить о том, что в России сложился новый жизненный стандарт среднего класса, еще рано, уверены исследователи во главе с директором Независимого института социальной политики Лилией ОВЧАРОВОЙ, опубликовавшие статью в свежем выпуске журнала SPERO. Принципиально иного образа жизни, других стандартов пока не появилось.

Те, кого спешат отнести к среднему классу, пока отличаются лишь более высокой платежеспособностью по сравнению с основной массой населения.

«Если лифты восходящей доходной мобильности работают слабо, возникает необходимость запуска более эффективных перераспределительных механизмов - повышения налогов и расширения платности в социальной сфере для обеспеченных слоев населения».

Мощности таких социальных лифтов, как развитый рынок труда и высокий уровень образования, доступных для жителей российских мегаполисов, недостаточно для снижения общего неравенства.

Общий низкий уровень пенсий, рост которых хронически отстает от динамики доходов, является одним из главных факторов, объясняющих существование в России высокой доли скрытых зарплат. Их объем, по оценкам авторов исследования, достигает 20% «белого» фонда оплаты труда страны. Новая, четвертая по счету за последние 20 лет, пенсионная реформа вряд ли что-то способна изменить в этом, предупреждают аналитики.

Трудно предположить, что при высокой инфляции и кризисе фондового рынка накопительная часть пенсии будет значимой хотя бы у представителей среднего класса. «А если есть страхи по поводу благосостояния в старости, то нет мотивов для преодоления поведенческих факторов высокой смертности», - дают исследователи еще одну неожиданную версию низкой продолжительности жизни россиян.

«Преобразования в большей степени направлены на сбалансированность доходов и расходов пенсионной системы, а не на повышение среднего размера пенсий и выравнивание уровня жизни на различных этапах жизненного цикла».

И все же, реальные денежные доходы россиян за последние 20 лет стали почти в полтора раза больше, чем в момент распада СССР. Почему же не заметны качественные изменения в образе жизни значительной части населения? Причина - в высочайшем уровне расслоения населения по доходам.

- В конце 1980-х годов Россия по уровню дифференциации доходов входила в одну группу со скандинавскими странами.

- В 1991 году доходы 10% самых богатых россиян были в 4,5 раза больше, чем 10% самых бедных.

- В 2008 году этот разрыв достиг почти 17 раз (в 2011 - 16,1). По расчетам авторов исследования, на самом деле доходы не менее половины населения страны не достигли уровня 1991 года.

- Зато пятый квинтиль (20% населения с самыми высокими доходами), напротив, значительно оторвался от остальных домохозяйств, нарастив доходы более чем в два раза.

На самом деле группа, выигравшая от смены социально-политического строя, еще уже. Самые массовые представители среди них - индивидуальные предприниматели (вместе с нотариусами и адвокатами), имеющие шансы попасть в два верхних квинтиля по уровню доходов - не превышают 5% российских домохозяйств.

Лишь 2% российских семей получают значимые доходы от собственности и финансовых активов. максимально 8% российского населения.