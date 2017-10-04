В России разрабатывают закон, который бы спас бизнес от обнаглевших служителей закона

Меры готовятся по поручению президента страны Владимира Путина

Правительство и правоохранительные ведомства готовят большие предложения по снижению административной нагрузки на бизнес и защите предпринимателей от неправомерного преследования, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Меры готовятся по поручению президента России. Например, уже к 1 октября правительство России и Генпрокуратура должны представить предложения, предусматривающие наделение уполномоченного по защите прав предпринимателей, а также региональных бизнес-омбудсменов правом представлять интересы членов общероссийских объединений предпринимателей в судах по отдельным категориям дел. При этом возможность подачи коллективных исков или исков в интересах неограниченного круга лиц исключается.

А к 15 ноября должны быть представлены проекты, исключающие применения следствием мер, приводящих к приостановлению деятельности предприятий. Иными словами, правоохранители не смогут парализовать работу предприятия на время разбирательства. Если совершено преступление, за него кто-то должен ответить. Но это не значит, что надо убить хорошо работающее предприятие.

Предполагается, что будет запрещено необоснованное изъятие жестких дисков с рабочих компьютеров и серверов, принадлежащих предпринимателям. Если же электронные носители необходимо изъять, должна быть предусмотрена возможность снятия копий информации, содержащейся в них.

К этому же сроку правительству России совместно с Верховным судом и Генпрокуратурой поручено проработать вопрос о недопущении продления ареста в отношении лиц, подозреваемых и обвиняемых в преступлениях в сфере предпринимательской деятельности, если по уголовному делу не предпринимаются активные следственные действия. Если потребуется внести правки в законы, предложения надо подготовить.

Инициативу главы государства поддержала Федеральная палата адвокатов и оперативно подготовила предложения по совершенствованию уголовно-процессуального законодательства. Например, ФПА предлагает ввести внесудебный механизм борьбы с бездействием следствия при нахождении обвиняемого под стражей. Для этого предусмотреть новое основание отмены или изменения меры пресечения в виде заключения под стражу - наличие необоснованных задержек производства с участием обвиняемого в период его содержания под стражей. Кроме того, предлагается расширить круг лиц, правомочных отменить или изменить меру пресечения, включив в него прокурора и руководителя следственного органа. Это позволит обвиняемому и его защитнику более оперативно реагировать на незаконное бездействие следователя.

Указанные положения должны распространяться на все категории обвиняемых, а не только на предпринимателей, чтобы исключить дискриминацию, полагают в Федеральной палате адвокатов.

Владимир Груздев, председатель правления Ассоциации юристов России:

Сегодня государство предпринимает значительные шаги для улучшения делового климата. Не секрет, что важным условием развития деловой активности в стране является снижение административного давления на бизнес. Предприниматели должны быть уверены, что их права и законные интересы надежно защищены. Для этого нужны четкие и прозрачные правила, стабильная практика правоприменения. Создать такие условия и стремится государство.

Ассоциация юристов России подключится к разработке предложений в рамках поручения президента. Хочу заметить, что направления, которые намечены главой государства, являются продолжением той линии, что уже несколько лет проводится государством.

Подчеркну: среди запросов бизнеса на первом месте, как правило, стоят пожелания повышать независимость и транспарентность судебных решений. Если мы посмотрим рейтинг Всемирного банка, то увидим, что Россия находится на 12-м месте в мире по показателям скорости, доступности и качества правосудия. Это высокое место, но нам есть к чему стремиться.

Человек, которого полиция решила доставить в околоток, может получить право на срочный телефонный звонок. Соответствующий законопроект подготовили член Совета по правам человека, советник Федеральной палаты адвокатов России Юрий КОСТАНОВ и адвокат Мария СЕРНОВЕЦ. Инициатива передана для изучения Уполномоченному по правам человека в РФ. Активно поддерживает проект Федеральная палата адвокатов.