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Ретейлеры и поставщики обзавелись третейским судом
Более полугода ретейлеры, подписавшие кодекс добросовестных практик торговли - документ, разработанный для саморегуляции торгового бизнеса, - не могли запустить работу конфликтной комиссии. Эта комиссия должна стать ключевым органом, решающим в досудебном порядке проблемные вопросы, возникающие между сетевиками и поставщиками.
Как рассказал РБК daily независимый член комиссии, председатель комитета по развитию потребительского рынка ТПП РФ Александр БОРИСОВ, камнем преткновения стал текст положения о комиссии - в итоге был одобрен лишь пятый из предложенных вариантов.
В комиссию, которая станет третейским судьей при конфликтах поставщиков с ретейлерами, вошли девять человек: трое со стороны ретейла, трое от поставщиков и три независимых члена. По словам Александра Борисова, с утверждением кандидатов не было никаких проблем. «Проблема возникла с утверждением положения о комиссии, - отмечает г-н Борисов, - в частности с тем, должно ли решение приниматься единогласно или достаточно трех четвертей голосов».
Со стороны ретейла в заседаниях комиссии будут участвовать президент «М.Видео» Александр ТЫНКОВАН, президент ГК «Дикси» Илья ЯКУБСОН, а также председатель совета директоров сети АБК Владислав ЕГОРОВ либо владелец сети «Тэмле» Ринат СУЛЕЙМАНОВ. Поставщиков представляют главы двух отраслевых союзов - Андрей ДАНИЛЕНКО из «Союзмолоко» и Максим ПРОТАСОВ из «Руспродсоюза», а также гендиректор PepsiCo в России Сильвиу ПОПОВИЧ. Среди независимых членов комиссии названный ранее Александр Борисов, первый заместитель председателя Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ Иван ЗЫКИН и председатель Союза потребителей РФ Петр ЩЕЛИЩ.
По словам Александра Борисова, все функции и все голоса членов комиссии одинаковы. «Но, рассуждая логически, представители розницы, так же как и представители поставщиков, будут защищать свои интересы», - говорит г-н Борисов. Председатель комиссии будет выбран на первом заседании в середине сентября. Логично предположить, что им станет кто-то из независимых членов.
Основной функцией нового органа будет решение конфликтных ситуаций в рамках саморегулирования. Стандартные конфликты во взаимоотношениях ретейлеров и поставщиков ни для кого не секрет - завышенные штрафы со стороны сетей, навязывание дополнительного ассортимента поставщиками, невыполнение контрактных обязательств. Кодекс добросовестных практик, более полугода назад подписанный большинством участников рынка, без подобного органа является декларативным документом - не все члены торгового сообщества соблюдают его или правильно трактуют.
По словам Александра Борисова, хотя комиссия будет не вправе называть участников конфликта без их согласия, суть конфликта и решение комиссии в качестве типового кейса будет распространяться среди участников рынка как «правила дорожного движения». Систематических нарушителей правил ожидает огласка, что повлечет серьезные репутационные риски.
Директор коммерческого департамента компании «Ангстрем» Оксана ЛИННИК выражает надежду, что создание третейских судов поможет поставщикам преодолеть страх испортить отношения с сетями. Не секрет, что компании-поставщики зачастую в кулуарах готовы рассказывать о всех проблемах и притеснениях со стороны сетей, публично же говорят, что все в порядке, говорит г-жа Линник. По ее словам, сейчас практически никто из поставщиков не рискует жаловаться на сети в ФАС или суды, боясь расторжения отношений со всеми розничными сетями после такого шага.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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