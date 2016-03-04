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Возле школ и поликлиник вновь начнут продавать алкоголь
Министерство промышленности и торговли предложило отменить запрет на торговлю алкоголем вблизи школ, детсадов, спортивных объектов и медучреждений. И даже написал законопроект об этом. Минздрав и Роспотребнадзор категорически против, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
У каждого из ведомств своя правда. Как пояснили "РГ" в минпромторге, в законодательстве о регулировании алкогольного рынка есть понятие "прилегающие территории" вблизи социальных учреждений. Это значит, что в определенном радиусе от их заборов магазинам и кафе запрещено продавать алкоголь. Длину радиуса устанавливают местные власти - он может быть и десять метров, и тысячу. В итоге появились случаи, когда магазин уже работает, власти увеличивают площадь "прилегающей территории", он оказывается в ее центре и автоматически теряет лицензию на продажу алкоголя. В некоторых городах уже расцвел "бизнес", когда у владельцев кафе и магазинов вымогают деньги за неоткрытие вблизи них, например, маленького медицинского кабинета, утверждают в минпромторге.
Также законопроектом предлагается минимизировать требования для получения лицензии на продажу спиртного в ресторанах и кафе до наличия помещения с залом обслуживания посетителей, сидячих мест и кухни.
Однако в минздраве и Роспотребнадзоре заявляют, что введенные ограничения помогли улучшить "антиалкогольный" климат в стране. Так, после принятия в 2009 году концепции "антиалкогольной" государственной политики потребление алкоголя среди взрослого населения снизилось c 16,8 до 13,6 литра в год на человека, среди молодежи старше 15 лет с 14,3 до 11,4 литра. Смертность от случайных алкогольных отравлений за 2011 - 2015 годы уменьшилась почти на 40 процентов. Отмечают в минздраве и улучшение статистики по заболеваниям, связанным с употреблением алкоголя. В частности алкогольных психозов у нас стало почти вдвое меньше.
Это результат комплекса мер. Алкоголь также запретили продавать ночью. Последовательно увеличиваются акцизы на него. Более строго наказывают продавцов, продающих его несовершеннолетним. "Возобновление продажи спиртных напитков неподалеку от школ и больниц, спортивных объектов может спровоцировать увеличение потребления алкоголя, в том числе среди детей и молодежи", - сказал "РГ" директор профильного департамента минздрава Олег Салагай.
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Зачем же вводить людей в заблуждение? Стыдитесь. Ясно, что алколобби готово вновь залить сознание детей своей отравой. Но еще не вечер! Такое решение, как в заголовке, не принято.