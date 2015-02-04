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В России с частными кладбищами решили повременить
В правительстве считают, что внесение в новый закон о похоронном деле положения о создании частных погостов потребует слишком больших изменений в действующем законодательстве. Идея частных кладбищ заключалась в том, что бизнесмены-землевладельцы смогут на своих участках земли учреждать кладбища, при этом уже существующие кладбища не могли бы перейти в частные руки, пишет деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на «Известия».
Сейчас все кладбища в стране принадлежат муниципалитетам, а управляются госпредприятиями - например, московский ГУП «Ритуал» управляет всеми 134 столичными кладбищами, принадлежащими городу.
Взамен идеи частных кладбищ в законопроекте, который готовят в правительстве, было решено прописать положения о кремации и колумбариях, а также привлечении в сферу похоронного бизнеса частных инвестиций.
Исполнительный директор Союза похоронных организаций и крематориев Елена АНДРЕЕВА рассказала «Известиям», что введение частных кладбищ участники совещания посчитали проблематичным, поскольку это потребует существенных изменений законодательства - потребуется вносить поправки в значительное количество законодательных актов.
- Вопрос частных кладбищ сейчас активно обсуждается, а в предыдущих редакциях законопроекта было прописано, что кладбища могут быть в том числе и частными. В последнем варианте проекта этого не было. На совещании у заместителя председателя правительства Дмитрия КОЗАКА также было решено это положение убрать, потому что оно требует серьезных изменений в законодательные акты, в том числе и Земельный кодекс РФ, а это проблематично реализовать, - рассказала она. - Сейчас было решено заняться общим законом о похоронном деле, а вопрос о частных кладбищах отложить. Возможно, частные кладбища появятся после принятия основного закона - будут введены отдельным законодательным актом. Но это будет не скоро. Это, конечно, печальный факт для тех компаний, ИП и просто физических лиц, которые инвестировали свои средства в свободные участки земли.
Как сообщила Елена Андреева, на совещании подробно обсуждался вопрос привлечения частников и их средств к развитию крематориев и колумбариев.
- На совещании рассматривался важный вопрос развития крематориев и колумбариев. Обсуждаемый проект закона позволит ввести лицензирование, а частным инвесторам - вкладываться в крематории и колумбарии. Они как раз могут быть частными. С точки зрения экономии земли, которой и так не хватает, и с точки зрения экономии средств самих клиентов это выход. Кроме того, такой способ захоронения позволяет избежать участия посредников и нечистоплотных агентов, которые навязывают максимум услуг. Наиболее сложная ситуация с этим в городах-миллионниках. Например, в Москве на одного умершего приходится до 15 похоронных агентов. В регионах с этим тоже сложности, - сказала Елена Андреева.
В Федеральной антимонопольной службе России «Известиям» рассказали, что не поддерживают идею лицензирования в похоронном деле, как того хотят в Союзе похоронных организаций.
- ФАС России последовательно выступала против лицензирования деятельности в похоронной сфере и против выдачи каких-либо специальных разрешений со стороны органов власти. Лицензирование в отрасли не требуется, потому что, во-первых, эта деятельность не является опасной, а во-вторых, урегулирована смежным законодательством. Например, когда мы говорим о рисках подкупа сотрудников правоохранительных органов и медицинских работников с целью сообщения похоронным организациям о факте смерти, то такие действия уже урегулированы УК РФ. Выдача специальных разрешений, ее механизм нигде не прописаны, сам юридический статус такого разрешения неясен, - сказал начальник управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Тимофей НИЖЕГОРОДЦЕВ.
Тем не менее на совещании было принято решение о запуске в течение 2 лет пилотного проекта по внедрению лицензирования в Москве, Санкт-Петербурге и еще 2-3 городах. Если он покажет положительные результаты, то лицензирование деятельности в похоронной сфере распространится на всю страну, пишет газета "Золотой Рог".
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