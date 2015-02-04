www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.1 р. 100 JPY: 55.93 р.
EUR: 72.85 р. 10 CNY: 93.15 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Недвижимость
Распечатать

В России набирает популярность новый вид мошенничества с недвижимостью

04 Февраля 2015, 12:55 | В России

В Калининградской области судом оглашен приговор местному жителю Валерию ЧУБАРЮ. Он за изготовление липовых решений судов ближайшее десятилетие проведет за колючей проволокой, сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на информагентства.

Осужденный продал почти десяток квартир и домов, переоформленных в собственность по фиктивным решениям судов, а перепроверять бумаги, которые мошенник приносил в органы регистрации, чиновникам, как правило, оказывалось не с руки. При этом документы судов у нас, как выясняется, можно подделать сравнительно легко. В итоге Чубарь таким образом переписал на себя семь квартир и один дом.

Подобный способ завладения чужим имуществом в нашей стране появился сравнительно недавно и огромными темпами набирает обороты. Увы, халатность чиновников в этом играет не последнюю роль, резюмирует газета "Золотой Рог".

Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

Автор:
Теги: недвижимость  мошенничество 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј20:06, 05.02.2015#

    Это вина судебной системы нереальная коррупция.

  • sv2303:13, 06.02.2015#

    да хз. . . видимо рег-ры в теме были. щас такое почти не проканает: в интернете есть открытые данные по судебным заседаниям. все там можно посмотреть. если только по старым решениям, но и то. . . . кроме того, у нашего фрс с судами заключено соглашение о направлении судебных актов при их принятии. так что местные мошенники могут расслабиться и поискать другую тему)))

  • Проходил мимо13:06, 06.02.2015#

    Однозначно, вина регистратора, либо он, действительно (прав sv23), был в доле. Сажать надо было обоих.

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru