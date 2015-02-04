В России набирает популярность новый вид мошенничества с недвижимостью

В Калининградской области судом оглашен приговор местному жителю Валерию ЧУБАРЮ. Он за изготовление липовых решений судов ближайшее десятилетие проведет за колючей проволокой, сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на информагентства.

Осужденный продал почти десяток квартир и домов, переоформленных в собственность по фиктивным решениям судов, а перепроверять бумаги, которые мошенник приносил в органы регистрации, чиновникам, как правило, оказывалось не с руки. При этом документы судов у нас, как выясняется, можно подделать сравнительно легко. В итоге Чубарь таким образом переписал на себя семь квартир и один дом.

Подобный способ завладения чужим имуществом в нашей стране появился сравнительно недавно и огромными темпами набирает обороты. Увы, халатность чиновников в этом играет не последнюю роль, резюмирует газета "Золотой Рог".

Газета «Золотой Рог», Владивосток.