Дмитрий Медведев предложил кредитовать малый бизнес из Фонда национального благосостояния

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил проанализировать возможность кредитования малого и среднего бизнеса из Фонда национального благосостояния.

Предложение было озвучено на совещании о мерах поддержки малого и среднего бизнеса.

«Фонд национального благосостояния - это наш важнейший ресурс, и возможность любого его использования требует очень серьезного анализа. Давайте поговорим о всех плюсах и минусах такого пути», - сообщил Дмитрий Медведев на совещании о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства.

Премьер напомнил, что кредитование остается одной из серьезных проблем для малого и среднего предпринимательства: банки не особенно любят вкладывать деньги в малый бизнес, и такая осторожность тоже понятна.

«Действующие меры по развитию кредитования малого и среднего бизнеса пока нам качественный рывок не дали в этом плане совершить. Есть целый ряд предложений, сегодня мы их обсудим, они носят дискуссионный, скажем так аккуратно, характер, включая возможности долгосрочного кредитования с использованием средств Фонда национального благосостояния», - добавил премьер.

Напомним, с 1 января 2014 года в Приморье начала действовать новая мера поддержки предприятий малого и среднего бизнеса - снижен тариф на электроэнергию на 10 процентов. Ожидается, что в течение года предприниматели смогут сэкономить 370 миллионов рублей.

О намерении снизить тариф для предпринимателей Губернатор Приморья Владимир Миклушевский заявил в ходе ежегодного послания депутатам Законодательного собрания края. «Мы выполнили задачу, которую я поставил перед собой и своими коллегами - снизить тарифы на электроэнергию для предприятий малого и среднего бизнеса. Было много скептиков, которые обвиняли нас в популизме. Мы провели непростую работу, и приняли это беспрецедентное решение», - отметил глава региона.

ZRPRESS.RU, Владивосток.