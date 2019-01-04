Российскому бизнесу придумали новый налог

Обещание властей не экспериментировать с налогами в течение нескольких лет, было нарушено буквально через пару месяцев

Часть неналоговых платежей, направленных на улучшение экологии, предлагают внести в отдельную главу Налогового кодекса. Бизнес уже давно просит власть систематизировать неналоговые платежи, которых в России довольно много. При этом все они взимаются по разным правилам и разными ведомствами. В 2017 году проблему начали решать, введя мораторий на новые неналоговые платежи. Следующим шагом должно было стать принятие закона об их урегулировании, разъясняющего и регулирующего принципы введения, расчета и взимания таких сборов. В том же году Минфин разработал проект. Бизнес оценил идею положительно, но указал на ряд недочетов. К тому же выводу пришли и в правительстве — документ вернули на доработку.

Под одну гребенку

Как объяснила в интервью РИА Новости директор департамента доходов Минфина России Елена Лебединская, законопроект оказался слишком обобщенным:

— В него пытались включить все существующие неналоговые платежи предпринимателей, а они достаточно разнородны. Поэтому само определение неналогового платежа было очень сложное, это могло привести к трудностям применения этого закона в дальнейшем.

В марте 2018 года на совещании у председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева было принято решение разделить неналоговые платежи на несколько категории: квазиналоговые, «похожие на госпошлину» и те, статус которых только предстоит определить.

Наиболее активное обсуждение идет вокруг первой группы, поскольку именно их в ближайшем будущем предлагают переквалифицировать в налоги. Среди них, как заявила Елена Лебединская, будут утилизационный сбор и плата за негативное воздействие на окружающую среду. Отношение у экспертов к идее неоднозначное.

С кого спрос?

Как объясняют в Минфине, оба сбора имеют все признаки налогов, поэтому включение их в Налоговый кодекс закономерно. Это поможет сделать систему более прозрачной и эффективной. Сейчас собираемость по ним крайне низкая, уверяют в министерстве. За неуплату платежей предпринимателям грозит лишь административная ответственность.

Замена экологическим налогом нынешней платы за негативное воздействие на окружающую среду вызывает не так много вопросов. Подразумевается, что облагаться им будут все организации и физические лица, чья деятельность на территории Российской Федерации, согласно закону в области охраны окружающей среды, плохо сказывается на экологии. Сумму исчисленного налога, как и сейчас, можно уменьшить на произведенные расходы по снижению негативного воздействия на окружающую среду.

Основные различия с действующим сбором — в сокращении сроков уплаты и передаче процедуры контроля Федеральной налоговой службе (ФНС). Как полагают разработчики проекта, налоговики значительно лучше справятся со сбором денежных средств. Предоставлять им информацию должен будет Росприроднадзор.

По мнению экспертов, в данном случае изменения никак не скажутся на тех, кто и раньше добросовестно работал. Для неплательщиков же просто повысится ответственность. Полученные средства предположительно должны компенсировать затраты государства на улучшение экологической ситуации в стране.

Руководитель консалтинговой компании «АИП» и эксперт по налоговым вопросам Московского отделения «Опоры России» Сергей Елин негатив в адрес идеи объясняет фоновым увеличением налоговой нагрузки в стране.

— НДС был 18%, стал 20%, налог на имущество по Москве был 1,5%, а стал 2%. Поэтому информационный повод в виде дополнительного налога вызывает тревогу, — полагает эксперт. — Хотя если посмотреть внимательнее, то видно, что законодатель в общем-то не ставил задачей увеличить нагрузку. В сопроводительной записке указано, что цель — систематизировать ситуацию. Я по большому счету поддерживаю инициативу. Система действительно приходит к более логичной и правильной упаковке.

Если с ответственностью предпринимателей всё относительно понятно, то с ответственностью тех, кто займется расходованием собранных средств, не совсем.

- Я бы хотел увидеть расчеты по собираемости, по администрированию и по целевому направлению. Мы почему-то обсуждаем некую идею, когда должны — проектируемый результат инициативы и ответственных, — говорит в беседе с «Известиями» председатель комитета Государственной Думы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. — На мой взгляд, ключевой вопрос — а нам какой эффект от этого? Как это скажется на рядовых гражданах? Я пока не услышал ни одного вразумительного ответа. Если это просто перераспределение полномочий между Минприроды и ФНС без какого-либо эффекта, то смысла нет.

Четкого механизма распределения бюджетных средств в проекте действительно нет. Владимир Бурматов полагает, что пока не будут назначены ответственные и не будет разработан весь путь полученных средств к регионам, пользы от проекта не будет.

— У нас постоянно пытаются ввести новый налог на экологию. Была у Минстроя идея обложить бытовую химию дополнительным акцизом, а деньги направить на оздоровление реки Волги. Я, конечно, целиком и полностью поддерживаю оздоровление Волги, но не понимаю, почему человек, который покупает банку моющего средства на Дальнем Востоке, должен платить больше, чтобы эти деньги пошли на оздоровление водоема, который находится не в его регионе, а вообще в другом субъекте Российской Федерации. Проектов с идеей «отнять и поделить» много, но пока они все крайне непроработанные, — полагает депутат.

Переупакуйтесь

Вопрос ответственных за распределение средств можно отнести к разряду вечных. В судьбе утилизационного и экологического сборов даже он отходит на второй план. Проблема, как уверены бизнесмены, в самой инициативе.

Как гласит пояснительная записка к законопроекту, сейчас это два неналоговых платежа, которые регулируются статьями 24.1 и 24.5 Федерального закона «Об отходах производства и потребления». Их предлагается объединить в один налог.

Плательщиками сбора будут признаваться производители или импортеры транспортных средств, товаров и (или) упаковки товаров, которые после утраты потребительских свойств подлежат утилизации. Также заплатить должны те, кто приобрел определенные транспортные средства на территории России у лиц, не уплачивающих сбор.

В законе устанавливаются объекты обложения, ставки и применяемые к ним коэффициенты, порядок расчета сбора. Разработчики уверяют, что принятие их проекта не повлечет увеличения налоговой нагрузки. Предприниматели с этим не согласны.

— За этими решениями стоят очень большие риски для бизнеса. Сильно возрастет административная нагрузка, потому что проверять будут и налоговики, и экологи, да и все меры, установленные в НК РФ, такие как блокировка счетов, безакцептное списание задолженности, уголовная ответственность, будут применяться к плательщикам. Ну и главное, что систему утилизации выстраивать теперь будет сложнее, ведь становясь налогом, экологический платеж потеряет свою компенсационную природу, — заявил «Известиям» Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты РФ.

С тем, что изменения повлекут проблемы с утилизацией отходов, согласен и Сергей Подойников, исполнительный директор некоммерческой организации «ЭкоШинСоюз», объединяющей производителей и импортеров шин. Он вместе с представителями еще нескольких союзов тоже активно выступает против инициативы. По его словам, проект Минфина разрушит всю систему переработки отходов, которая начала развиваться в России последние годы.

— В 2014 году государство задало очень правильный вектор. Тогда объявили, что бизнесу нужно либо создать свою систему утилизации отходов, заключать договоры с предприятиями напрямую или через ассоциации, либо, если ничего из этого не сделано, уплатить государству экосбор. То есть вводилась самостоятельная ответственность за утилизацию, а налог — это как бы штраф для тех производителей, которые решили не заморачиваться. Все мы знаем, бизнес считает деньги. И государство создало условия, при которых стало выгоднее развивать переработку, чем заплатить сбор, — объясняет Сергей Подойников.

Такой механизм, позаимствованный из европейского опыта, по мнению директора «ЭкоШинСоюза», и прост, и эффективен. Например, в шинной индустрии производитель должен позаботиться от том, чтобы в этом году 20% от выпущенной продукции, которая затем пришла в негодность, было утилизировано.

— Шины — специфический отход. Без организованных пунктов сбора они валяются и у баков во дворах, и на свалках, и в лесу, и на полигоне. Мы выстраиваем систему, чтобы эти шины находить и отдавать переработчику. Сотрудничаем с шиномонтажными мастерскими, дилерскими центрами, теперь к нам стали обращаться автомобильные бренды, предлагают в своих центрах собирать покрышки. Только за те два года, что мы работаем, уже есть серьезные успехи — у нас стало больше переработчиков, выросли мощности, — делится мнением Сергей Подойников.

Свои нормы есть для каждой сферы: для производителей одежды, компьютерных аккумуляторов и другой продукции. Количество утилизированных товаров или упаковки должно увеличиваться на 5% каждый год. Сумма сбора для тех, кто не выполняет норму, тоже постепенно увеличивается.

Теперь же появившаяся цепочка «производство–потребление–утилизация» оказалась под угрозой, полагают эксперты. В проекте Минфина нет указаний на возможность такого механизма.

— Это простой налог, который будет платить весь бизнес. Продолжать вкладываться в системы утилизации в таких условиях никто не будет. Какой смысл, если ты в любом случае платишь. Это лишние издержки, которые в условиях конкуренции никому не нужны, —уверен директор «ЭкоШинСоюза». — Никто не спорит, что ФНС отлично справится и соберет деньги, но что дальше? Да, бизнес заплатит. А что мы, обыватели, получим? Налог просто потеряется в массе бюджетных денег. На что именно они пошли, мы уже не будем знать. Государство — серьезная и сильная машина, но сомневаюсь, что оно будет заниматься раздельным сбором электроники, шин и прочих специфических отходов, создавать сотни пунктов сбора по всей стране. Ему будет проще создать мусоросжигательный завод.

Урегулировать неналоговые платежи действительно необходимо, причем уже давно. Но любое включение их в единый документ требует тщательной проработки. Одного шаблона для всех «квазиналоговых платежей» здесь явно недостаточно.