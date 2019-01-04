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Российскому бизнесу придумали новый налог
Обещание властей не экспериментировать с налогами в течение нескольких лет, было нарушено буквально через пару месяцев
Часть неналоговых платежей, направленных на улучшение экологии, предлагают внести в отдельную главу Налогового кодекса. Бизнес уже давно просит власть систематизировать неналоговые платежи, которых в России довольно много. При этом все они взимаются по разным правилам и разными ведомствами. В 2017 году проблему начали решать, введя мораторий на новые неналоговые платежи. Следующим шагом должно было стать принятие закона об их урегулировании, разъясняющего и регулирующего принципы введения, расчета и взимания таких сборов. В том же году Минфин разработал проект. Бизнес оценил идею положительно, но указал на ряд недочетов. К тому же выводу пришли и в правительстве — документ вернули на доработку.
Под одну гребенку
Как объяснила в интервью РИА Новости директор департамента доходов Минфина России Елена Лебединская, законопроект оказался слишком обобщенным:
— В него пытались включить все существующие неналоговые платежи предпринимателей, а они достаточно разнородны. Поэтому само определение неналогового платежа было очень сложное, это могло привести к трудностям применения этого закона в дальнейшем.
В марте 2018 года на совещании у председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева было принято решение разделить неналоговые платежи на несколько категории: квазиналоговые, «похожие на госпошлину» и те, статус которых только предстоит определить.
Наиболее активное обсуждение идет вокруг первой группы, поскольку именно их в ближайшем будущем предлагают переквалифицировать в налоги. Среди них, как заявила Елена Лебединская, будут утилизационный сбор и плата за негативное воздействие на окружающую среду. Отношение у экспертов к идее неоднозначное.
С кого спрос?
Как объясняют в Минфине, оба сбора имеют все признаки налогов, поэтому включение их в Налоговый кодекс закономерно. Это поможет сделать систему более прозрачной и эффективной. Сейчас собираемость по ним крайне низкая, уверяют в министерстве. За неуплату платежей предпринимателям грозит лишь административная ответственность.
Замена экологическим налогом нынешней платы за негативное воздействие на окружающую среду вызывает не так много вопросов. Подразумевается, что облагаться им будут все организации и физические лица, чья деятельность на территории Российской Федерации, согласно закону в области охраны окружающей среды, плохо сказывается на экологии. Сумму исчисленного налога, как и сейчас, можно уменьшить на произведенные расходы по снижению негативного воздействия на окружающую среду.
Основные различия с действующим сбором — в сокращении сроков уплаты и передаче процедуры контроля Федеральной налоговой службе (ФНС). Как полагают разработчики проекта, налоговики значительно лучше справятся со сбором денежных средств. Предоставлять им информацию должен будет Росприроднадзор.
По мнению экспертов, в данном случае изменения никак не скажутся на тех, кто и раньше добросовестно работал. Для неплательщиков же просто повысится ответственность. Полученные средства предположительно должны компенсировать затраты государства на улучшение экологической ситуации в стране.
Руководитель консалтинговой компании «АИП» и эксперт по налоговым вопросам Московского отделения «Опоры России» Сергей Елин негатив в адрес идеи объясняет фоновым увеличением налоговой нагрузки в стране.
— НДС был 18%, стал 20%, налог на имущество по Москве был 1,5%, а стал 2%. Поэтому информационный повод в виде дополнительного налога вызывает тревогу, — полагает эксперт. — Хотя если посмотреть внимательнее, то видно, что законодатель в общем-то не ставил задачей увеличить нагрузку. В сопроводительной записке указано, что цель — систематизировать ситуацию. Я по большому счету поддерживаю инициативу. Система действительно приходит к более логичной и правильной упаковке.
Если с ответственностью предпринимателей всё относительно понятно, то с ответственностью тех, кто займется расходованием собранных средств, не совсем.
- Я бы хотел увидеть расчеты по собираемости, по администрированию и по целевому направлению. Мы почему-то обсуждаем некую идею, когда должны — проектируемый результат инициативы и ответственных, — говорит в беседе с «Известиями» председатель комитета Государственной Думы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. — На мой взгляд, ключевой вопрос — а нам какой эффект от этого? Как это скажется на рядовых гражданах? Я пока не услышал ни одного вразумительного ответа. Если это просто перераспределение полномочий между Минприроды и ФНС без какого-либо эффекта, то смысла нет.
Четкого механизма распределения бюджетных средств в проекте действительно нет. Владимир Бурматов полагает, что пока не будут назначены ответственные и не будет разработан весь путь полученных средств к регионам, пользы от проекта не будет.
— У нас постоянно пытаются ввести новый налог на экологию. Была у Минстроя идея обложить бытовую химию дополнительным акцизом, а деньги направить на оздоровление реки Волги. Я, конечно, целиком и полностью поддерживаю оздоровление Волги, но не понимаю, почему человек, который покупает банку моющего средства на Дальнем Востоке, должен платить больше, чтобы эти деньги пошли на оздоровление водоема, который находится не в его регионе, а вообще в другом субъекте Российской Федерации. Проектов с идеей «отнять и поделить» много, но пока они все крайне непроработанные, — полагает депутат.
Переупакуйтесь
Вопрос ответственных за распределение средств можно отнести к разряду вечных. В судьбе утилизационного и экологического сборов даже он отходит на второй план. Проблема, как уверены бизнесмены, в самой инициативе.
Как гласит пояснительная записка к законопроекту, сейчас это два неналоговых платежа, которые регулируются статьями 24.1 и 24.5 Федерального закона «Об отходах производства и потребления». Их предлагается объединить в один налог.
Плательщиками сбора будут признаваться производители или импортеры транспортных средств, товаров и (или) упаковки товаров, которые после утраты потребительских свойств подлежат утилизации. Также заплатить должны те, кто приобрел определенные транспортные средства на территории России у лиц, не уплачивающих сбор.
В законе устанавливаются объекты обложения, ставки и применяемые к ним коэффициенты, порядок расчета сбора. Разработчики уверяют, что принятие их проекта не повлечет увеличения налоговой нагрузки. Предприниматели с этим не согласны.
— За этими решениями стоят очень большие риски для бизнеса. Сильно возрастет административная нагрузка, потому что проверять будут и налоговики, и экологи, да и все меры, установленные в НК РФ, такие как блокировка счетов, безакцептное списание задолженности, уголовная ответственность, будут применяться к плательщикам. Ну и главное, что систему утилизации выстраивать теперь будет сложнее, ведь становясь налогом, экологический платеж потеряет свою компенсационную природу, — заявил «Известиям» Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты РФ.
С тем, что изменения повлекут проблемы с утилизацией отходов, согласен и Сергей Подойников, исполнительный директор некоммерческой организации «ЭкоШинСоюз», объединяющей производителей и импортеров шин. Он вместе с представителями еще нескольких союзов тоже активно выступает против инициативы. По его словам, проект Минфина разрушит всю систему переработки отходов, которая начала развиваться в России последние годы.
— В 2014 году государство задало очень правильный вектор. Тогда объявили, что бизнесу нужно либо создать свою систему утилизации отходов, заключать договоры с предприятиями напрямую или через ассоциации, либо, если ничего из этого не сделано, уплатить государству экосбор. То есть вводилась самостоятельная ответственность за утилизацию, а налог — это как бы штраф для тех производителей, которые решили не заморачиваться. Все мы знаем, бизнес считает деньги. И государство создало условия, при которых стало выгоднее развивать переработку, чем заплатить сбор, — объясняет Сергей Подойников.
Такой механизм, позаимствованный из европейского опыта, по мнению директора «ЭкоШинСоюза», и прост, и эффективен. Например, в шинной индустрии производитель должен позаботиться от том, чтобы в этом году 20% от выпущенной продукции, которая затем пришла в негодность, было утилизировано.
— Шины — специфический отход. Без организованных пунктов сбора они валяются и у баков во дворах, и на свалках, и в лесу, и на полигоне. Мы выстраиваем систему, чтобы эти шины находить и отдавать переработчику. Сотрудничаем с шиномонтажными мастерскими, дилерскими центрами, теперь к нам стали обращаться автомобильные бренды, предлагают в своих центрах собирать покрышки. Только за те два года, что мы работаем, уже есть серьезные успехи — у нас стало больше переработчиков, выросли мощности, — делится мнением Сергей Подойников.
Свои нормы есть для каждой сферы: для производителей одежды, компьютерных аккумуляторов и другой продукции. Количество утилизированных товаров или упаковки должно увеличиваться на 5% каждый год. Сумма сбора для тех, кто не выполняет норму, тоже постепенно увеличивается.
Теперь же появившаяся цепочка «производство–потребление–утилизация» оказалась под угрозой, полагают эксперты. В проекте Минфина нет указаний на возможность такого механизма.
— Это простой налог, который будет платить весь бизнес. Продолжать вкладываться в системы утилизации в таких условиях никто не будет. Какой смысл, если ты в любом случае платишь. Это лишние издержки, которые в условиях конкуренции никому не нужны, —уверен директор «ЭкоШинСоюза». — Никто не спорит, что ФНС отлично справится и соберет деньги, но что дальше? Да, бизнес заплатит. А что мы, обыватели, получим? Налог просто потеряется в массе бюджетных денег. На что именно они пошли, мы уже не будем знать. Государство — серьезная и сильная машина, но сомневаюсь, что оно будет заниматься раздельным сбором электроники, шин и прочих специфических отходов, создавать сотни пунктов сбора по всей стране. Ему будет проще создать мусоросжигательный завод.
Урегулировать неналоговые платежи действительно необходимо, причем уже давно. Но любое включение их в единый документ требует тщательной проработки. Одного шаблона для всех «квазиналоговых платежей» здесь явно недостаточно.
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Комментарии
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Псевдоним18:33, 04.01.2019#
Статья мутная и смысл размыт т. к. нет главного ради чего она была написана. Но если продолжить размышлять на эту тему то Едросовской Думе следует принять закон по которому все отходы от импортного товараупаковка-тара и т. п. Россия сможет отправлять стране импортеру обратно или брать экологический сбор как в автопроме.
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