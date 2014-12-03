Государство, планируя увеличить число IT-специалистов, осознанно закрывает глаза на их профессионализм

В 2012 году количество работающих программистов составляло 300 тыс. человек. К 2018 году их число может быть увеличено до 650 000, говорится в тексте стратегии развития IT-отрасли на 2014-2020 гг., который Минкомсвязи опубликовало 11 ноября прошлого года. В стране людей с IT-образованием гораздо больше, просто около 700 тыс. из них работают не по специальности.

Как пишут «Ведомости», в стратегии много говорится о планах министерства развивать человеческий капитал в отрасли и повышать привлекательность IT-профессий среди молодежи. Сейчас российские вузы выпускают до 25 тыс. специалистов, что недостаточно для удовлетворения потребностей отрасли, говорится в документе. До 2018 года система образования должна подготовить не менее 350 тыс. специалистов в области IT, из них не менее 125 тыс. - в рамках обучения на бюджетных местах, поставило план Минкомсвязи.

По замыслу чиновников, профессии IT-отрасли уже к 2018 году должны закрепиться в числе четырех наиболее популярных в России и стать символом карьерной привлекательности. Делать это они предлагают через репортажи в СМИ, просветительские программы, тематические музейные выставки и школьные олимпиады.

Горизонт планирования

После того как текст стратегии появился в публичном доступе, он вызвал массу замечаний со стороны журналистов и экспертов. Цели в стратегии, по их мнению, сильно занижены, отчего они становятся легкодостижимыми даже при существующих тенденциях развития отрасли. Так, если говорить о количестве IT-специалистов, то существует прогноз компании Evans Data, цифры которого без ссылки на источник приводит министерство.

В документе, например, говорится, что количество программистов в США к 2018 году составит около 4,5 млн человек, в Индии - более 5 млн, в Китае - около 2 млн. Данные по России почему-то не приводятся. Тем не менее, согласно расчетам Evans, IT-специалистов в нашей стране через четыре года должно стать около 1,3 млн человек, а не 650 тыс., как спланировали в министерстве. Заниженной оказалась также цель на 2020 год: в то время как специалисты Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий и McKinsey говорят о достижении уровня в 870 тыс. программистов, в ведомстве решили ограничиться максимум 700 тыс.

«870 тыс. - это и IT-специалисты, и IT-менеджеры, словом, все те сотрудники, для которых мы формируем профстандарты IT-отрасли», - поясняет Николай КОМЛЕВ, исполнительный директор АПКИТ. По его словам, его ассоциация помогала в подготовке данных и для Минкомсвязи, но использовала другую, более удобную для регулятора, методику.

Чиновники хотят довести процент IT-специалистов в России до такой же доли, как в США, поясняет мотивы министерства Юлия БЕЛОВА, HR-директор Parallels: «Там на 320 млн населения приходится 4 млн IT-специалистов. Это чуть больше 1%. В России, по оценкам министерства, на 140 млн - 300 тыс.». Это нужно не только для развития отрасли и создания рабочих мест, но и для решения задач по импортозамещению, что предполагает реализацию крупных проектов, замечает она: «Отечественное программное обеспечение придется разрабатывать по трем ключевым направлениям: общесистемное ПО, прикладное корпоративное ПО, специализированный софт».

ПТУ или вуз

В последние 10 лет российский рынок труда в IT-сфере показывает ощутимый рост: количество вакансий в 2013 году по сравнению с 2004 г. увеличилось в 18 раз, говорит Ольга ГОЛОВАНОВА, руководитель направления корпоративной ответственности Microsoft в России.

«Нужно понимать, кто будет входить в число этих 650 тыс. IT-специалистов в 2018 году, - замечает Глеб ЛЕБЕДЕВ, директор по исследованиям HeadHunter. - Если мы говорим о программистах, людях, которые пишут сложный код, то это одна категория, если о тех, кто, имея профильное образование, будет работать в смежных направлениях, например продавать IT-продукты, продвигать их на рынке, управлять проектами, то это уже гораздо более широкий круг специалистов». По мнению Лебедева, с точки зрения емкости рынка цифра в 650 000 человек вполне достижима и даже занижена: IT-рынок стабильно растет, потребность в разных специалистах, соответственно, тоже.

Однако если речь идет о подготовке профессиональных программистов, то еще вчера надо было наладить системное сотрудничество IT-отрасли и вузов, обеспечив привлекательные для IT-компаний условия инвестирования в образование, уверен Дмитрий ВОЛОШИН, директор департамента исследований и образования Mail.ru Group. «У нас, например, есть программы двухлетнего дополнительного обучения, которые выпускают около 100 человек в год, но, даже если это число увеличить в несколько раз за счет работы других IT-компаний, этого все равно будет недостаточно», - считает он.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.