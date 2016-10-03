Акцизы на табак в России будут увеличивать ежегодно на 10 %

Минфин России намерен повышать акцизы на табачную продукцию на 10% ежегодно в ближайшие три года и рассчитывает за это период собрать в бюджет 243 млрд руб. Об этом сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на ТАСС.



Из представленных в презентации данных следует, что в 2017 году благодаря повышению акцизов на табак планируется собрать 35 млрд руб., в 2018 году — 82 млрд руб. и в 2019 году — 126 млрд руб.



Кроме того, Минфин планирует повышение акцизов на нефтепродукты в 2017 году — на 50 млрд руб., в 2018 году — на 75 млрд руб., в 2019 году — на 90 млрд руб. за счет дополнительного повышения акцизов на бензин ведомство рассчитывает собрать в бюджет в 2017 году 43 млрд руб., в 2018 году — 48 млрд руб., в 2019 году — 50 млрд руб.