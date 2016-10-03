Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Акцизы на табак в России будут увеличивать ежегодно на 10 %
Минфин России намерен повышать акцизы на табачную продукцию на 10% ежегодно в ближайшие три года и рассчитывает за это период собрать в бюджет 243 млрд руб. Об этом сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на ТАСС.
Из представленных в презентации данных следует, что в 2017 году благодаря повышению акцизов на табак планируется собрать 35 млрд руб., в 2018 году — 82 млрд руб. и в 2019 году — 126 млрд руб.
Кроме того, Минфин планирует повышение акцизов на нефтепродукты в 2017 году — на 50 млрд руб., в 2018 году — на 75 млрд руб., в 2019 году — на 90 млрд руб. за счет дополнительного повышения акцизов на бензин ведомство рассчитывает собрать в бюджет в 2017 году 43 млрд руб., в 2018 году — 48 млрд руб., в 2019 году — 50 млрд руб.
Новости тематики
- Акцизы на табак в России будут увеличивать ежегодно на 10 %
- Крупнейшую в России онлайн-библиотеку заблокируют в сентябре
- Иностранных интернет-торговцев обложат российским НДС
- Уполномоченный по правам предпринимателей при Президенте России прибывает в Приморье
- Борьба с безработицей в моногородах обойдётся в 180 млрд рублей
- Таксисты научились обманывать GPS
- Госкомпании обязали снизить операционные расходы на 10%
- Минфин предложил втрое сократить финансирование малого и среднего бизнеса
- В России появится электронная запись на кладбище
- Доставка купленных в интернете товаров станет дороже чем сам заказ
Новости раздела
- Акцизы на табак в России будут увеличивать ежегодно на 10 %
- В России запретили продавать наборные новогодние подарки
- Российским работодателям не нужны шибко умные сотрудники
- Борьба с пороками подкосила бизнес и пробила дыру в бюджете
- Удивительно, но российские компании не жалуются на жизнь
- Российский бизнес ждет новая перетряска
- Пожарным дадут право "гасить" бизнес
- Рынок обуви и одежды в России на 30% состоит из нелегальной продукции
- В России снизили до нуля экспортные пошлины на газ и нерку
- На российское телевидение вернут рекламу алкоголя
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Новый налог обрушит цены на недвижимость
- Сердюков возглавит Воздушно-десантные войска
- В вузы вернут вступительные экзамены
- Владивостокский морской торговый порт не справляется с выгрузкой контейнеров
- Владельцы "дальневосточных гектаров" в Приморье пока больше похожи на фантазеров, чем на бизнесменов
- Пенсионеры потеряют по 275 тысяч рублей каждый
- Некоторые проекты, заявленные на ВЭФ, уже сегодня кажутся откровенным блефом
- В России отменят госрегулирование цен на тепло
- Приморцы будут летать в Москву задешево еще два года
- Унесший тысячи жизней "гонконгский грипп" может прийти в Россию через Владивосток