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Tele2 наращивает прибыль
Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, объявляет консолидированные финансовые и операционные результаты деятельности компании за II квартал 2018 года.
Во II квартале 2018 года компания достигла следующих основных финансовых показателей:
- Выручка выросла на 18,2% в сравнении со II кварталом 2017 года и достигла 35,2 млрд рублей;
- Показатель EBITDA составил 11 млрд рублей − увеличился на 44,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;
- Показатель рентабельности EBITDA достиг 31,3%, увеличившись на 5,7 п. п. по сравнению со II кварталом 2017 года;
- Коэффициент отношения долга к EBITDA сократился на 38% и достиг значения 3,3;
- Чистая прибыль Tele2 составила 1 млрд рублей.
|
Показатель (млрд рублей)
|
Q2 2017
|
Q2 2018
|
Изменение
|
H1 2017
|
H1 2018
|
Изменение
|
Операционная выручка
|
29,8
|
35,2
|
18,2%
|
57,4
|
68,0
|
18,41%
|
EBITDA
|
7,6
|
11,0
|
44,7%
|
14,2
|
20,4
|
43,7%
|
Рентабельность EBITDA, %
|
25,5%
|
31,3%
|
5,7 п. п.
|
24,7
|
30,0
|
5,3 п. п.
|
Net Debt/EBITDA
|
5,4
|
3,3
|
(38,0%)
|
5,4
|
3,3
|
(38,0%)
|
Чистая прибыль
|
(1,5)
|
1,0
|
▲
|
(3,6)
|
1,0
|
▲
Во II квартале 2018 года Tele2 продолжила улучшать показатели качества абонентской базы:
- Абонентская база компании увеличилась на 4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;
- Средний доход на одного абонента (ARPU) вырос на 13,3% и составил 282 рубля;
- Количество активных пользователей мобильного интернета во II квартале 2018 года выросло на 31%;
- Квартальный отток оператора составил 9%, не изменившись относительно аналогичного периода прошлого года.
|
Показатель
|
Q2 2017
|
Q2 2018
|
Изменение
|
H1 2017
|
H1 2018
|
Изменение
|
ARPU (рубли)
|
249
|
282
|
13,3%
|
239
|
272
|
13,8%
|
Отток (%)
|
9,0%
|
9,0%
|
0,0 п. п.
|
18,8%
|
18,7%
|
(0,1 п. п.)
Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2:
«Динамичный рост финансовых и операционных показателей Tele2 во втором квартале в очередной раз подтверждает правильность выбранной нами бизнес-стратегии. Выручка компании продолжает расти двузначными темпами, при этом, как и планировалось, мы вышли на чистую прибыль. Важно, что эти результаты достигнуты за счет улучшения качества абонентской базы: прежде всего увеличения доли пользователей мобильного интернета вследствие ускоренного развития сетей LTE и выгодных пакетных тарифов обновленной линейки «Мой Tele2». «Другие правила» в работе на высококонкурентном рынке обеспечивают Tele2 высокий уровень доверия клиентов и стабильно низкий отток».
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