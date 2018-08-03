Tele2 наращивает прибыль

Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, объявляет консолидированные финансовые и операционные результаты деятельности компании за II квартал 2018 года.

Во II квартале 2018 года компания достигла следующих основных финансовых показателей:

Выручка выросла на 18,2% в сравнении со II кварталом 2017 года и достигла 35,2 млрд рублей;

Показатель EBITDA составил 11 млрд рублей − увеличился на 44,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Показатель рентабельности EBITDA достиг 31,3%, увеличившись на 5,7 п. п. по сравнению со II кварталом 2017 года;

Коэффициент отношения долга к EBITDA сократился на 38% и достиг значения 3,3;

Чистая прибыль Tele2 составила 1 млрд рублей.

Показатель (млрд рублей) Q2 2017 Q2 2018 Изменение H1 2017 H1 2018 Изменение Операционная выручка 29,8 35,2 18,2% 57,4 68,0 18,41% EBITDA 7,6 11,0 44,7% 14,2 20,4 43,7% Рентабельность EBITDA, % 25,5% 31,3% 5,7 п. п. 24,7 30,0 5,3 п. п. Net Debt/EBITDA 5,4 3,3 (38,0%) 5,4 3,3 (38,0%) Чистая прибыль (1,5) 1,0 ▲ (3,6) 1,0 ▲

Во II квартале 2018 года Tele2 продолжила улучшать показатели качества абонентской базы:

Абонентская база компании увеличилась на 4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Средний доход на одного абонента (ARPU) вырос на 13,3% и составил 282 рубля;

Количество активных пользователей мобильного интернета во II квартале 2018 года выросло на 31%;

Квартальный отток оператора составил 9%, не изменившись относительно аналогичного периода прошлого года.

Показатель Q2 2017 Q2 2018 Изменение H1 2017 H1 2018 Изменение ARPU (рубли) 249 282 13,3% 239 272 13,8% Отток (%) 9,0% 9,0% 0,0 п. п. 18,8% 18,7% (0,1 п. п.)

Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2:

«Динамичный рост финансовых и операционных показателей Tele2 во втором квартале в очередной раз подтверждает правильность выбранной нами бизнес-стратегии. Выручка компании продолжает расти двузначными темпами, при этом, как и планировалось, мы вышли на чистую прибыль. Важно, что эти результаты достигнуты за счет улучшения качества абонентской базы: прежде всего увеличения доли пользователей мобильного интернета вследствие ускоренного развития сетей LTE и выгодных пакетных тарифов обновленной линейки «Мой Tele2». «Другие правила» в работе на высококонкурентном рынке обеспечивают Tele2 высокий уровень доверия клиентов и стабильно низкий отток».