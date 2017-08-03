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Банкиры поплатятся за плохую репутацию
ЦБ сможет пожизненно лишать банкиров возможности работать в банках
В следующем году требования к деловой репутации банкиров ужесточатся. Например, ЦБ сможет ввести пожизненный запрет на работу в банке. Кроме того, требования к деловой репутации распространят на микрофинансовые организации. Впрочем, сообщает «Газета.Ru», ЦБ подсластил пилюлю своим поднадзорным, предоставив возможность подать апелляцию на несправедливое попадание в черный список.
Новые требования к деловой репутации банкиров и руководителей некредитных финорганизаций будут применяться уже в первом квартале следующего года. Совет Федерации уже одобрил соответствующий законопроект.
Кроме банкиров, требованиям к деловой репутации должны будут соответствовать представители микрофинансовых организаций (МФО), управляющих компаний, инвестиционных фондов, ПИФов и негосударственных пенсионных фондов.
«Были случаи, когда человек из банка, находящийся в черном списке ЦБ, переходил в МФО и уже там начинал работать. Нововведения не позволят таким лицам вести свою деятельность», - рассказал «Газете.Ru» председатель финансового комитета Госдумы Анатолий АКСАКОВ.
При этом послабления сделаны для ломбардов и кредитных кооперативов. К лицам, оказывающим существенное влияние на их деятельность, пока не будут применяться новые требования.
«Закон связан с деловой репутацией и профессионализмом, где, возможно, часть деяний совершена без злого умысла, тем не менее эти деяния могут приводить к негативным последствиям для кредиторов и вкладчиков», - пояснил ранее идеологию документа первый зампред ЦБ Сергей ШВЕЦОВ.
«Мы непрофессионалов выдавливаем этим законом с финансового рынка», - сказал он.
В частности, в новой версии законопроекта 25 критериев, которым должна соответствовать деловая репутация поднадзорных ЦБ. В нем прописаны требования к квалификации, образованию, стажу работы банкиров. Например, в числе других ограничений в документе прописан запрет на совмещение должностей единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера и его заместителей одновременно в нескольких финансовых организациях.
Для лиц, не соответствующих установленным требованиям к деловой репутации, увеличен с 5 до 10 лет срок запрета на занятие руководящих должностей, запрещено приобретение (владение) более 10% акций кредитной организации или установление контроля в отношении владельцев более 10% акций.
В соответствии с новыми требованиями законопроекта попасть в черный список ЦБ (попадание в него подразумевает запрет на профессию. – Прим. авт.) можно будет пожизненно. Как рассказал Швецов, существующего сейчас трехлетнего срока на занятие профессией не хватает.
«Недобросовестные банкиры очень часто до истечения трех лет становятся теневыми директорами. То есть, не занимая должность, оказывают существенное воздействие на принимаемые решения, - объяснил Сергей Швецов. - А когда проходит период дисквалификации, занимают уже формальную должность и занимаются тем же самым».
По данным на 24 июля, в черный список ЦБ внесена информация о 6675 лицах. При этом по данным на август прошлого года в список ЦБ входило 5,5 тысяч.
В ЦБ отметили, что сейчас среди фигурантов списка 5621 руководитель и член совета директоров (наблюдательного совета) кредитных организаций, 1029 крупных владельцев, контролеров, ЕИО крупных владельцев (контролеров).
Чтобы пожизненно получить «волчий билет» на занятие профессией, против банкиров должно вступить в силу решение суда о привлечении к уголовной ответственности за неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное или фиктивное банкротство, а также повторное нарушение требований к деловой репутации.
Как пояснил Анатолий Аксаков, «это вполне адекватное требование, человек может оступиться один раз, второй раз - это уже становится традицией».
При этом ЦБ также предусмотрел возможность обжаловать фигурантам черного списка свое попадание туда.
В новом законе предусмотрена возможность подачи апелляции на решение регулятора.
«То есть гражданин, который был членом органа управления, по факту отзыва лицензии попадает в черный список. Но поскольку коллективные органы принимают решения большинством голосов, а единоличный исполнительный орган мог прийти в организацию, когда она уже испытывала существенные трудности, и как раз его миссия была в том, чтобы спасти организацию, но по каким-то причинам это не удалось, то появляется возможность апеллировать к ЦБ», - объясняет Сергей Швецов.
Если комиссия решит, что гражданин в качестве члена совета директоров, члена правления, руководителя организации выполнил «джентльменский набор», чтобы были приняты правильные решения, то, по мнению ЦБ, такой человек не должен пострадать.
Чтобы выиграть в апелляции, такой человек должен проинформировать ЦБ, например, о несогласии со спорным решением совета директоров финансовой организации.
Кроме того, закон позволяет физическим лицам запрашивать информацию, числятся ли они в базе данных лиц с неудовлетворительной деловой репутацией.
Как заявил Швецов, новый документ создаст для банкиров «стимулы быть честными». «Честным должно быть выгодно», - резюмировал чиновник.
Впрочем, не все представители финансовых организаций довольны новшествами. «Предлагаемые меры избыточны. Применяемая в настоящее время система оценки деловой репутации достаточно действенна как в отношении руководителей, так и членов совета директоров и акционеров (владельцев) банков. Пожизненная дисквалификация руководителя должна быть возможной только на основании вступившего в силу решения суда», - комментирует Андрей ЛЮШИН, заместитель председателя правления Локо-Банка.
Микрофинансовые организации также недовольны. «Банковская отрасль и отрасль микрофинансирования - это совершенно разные сферы деятельности, со своими нюансами работы, и считать, что банки и МФО - это одно и то же, и применять к ним одинаковые методы - это неправильно», - говорит генеральный директор МФК «Мани Фанни» Александр ШУСТОВ.
Газета "Золотой Рог", Владивосток
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