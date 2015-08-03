"Почта России" запускает торговлю сигаретами

«Почта России» заключила торговые соглашения с компаними СНС и «Мегаполис» — крупнейшими дистрибуторами табачной продукции в России, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Известия».

Об этом «Известиям» сообщил замминистра связи и массовых коммуникаций Михаил Евраев. Таким образом, доступ к широчайшей сети распространения получила вся «большая четверка» табачной отрасли: российские подразделения British American Tobacco (их продукцию распространяет СНС), а также Philip Morris, Japan Tobacco International и Imperial Tobacco (дистрибутор «Мегаполис»).

Один из участников табачного рынка пояснил, что дистрибуторам интересно сотрудничество с Почтой, так как отделения связи есть даже в тех населенных пунктах, куда не пришла ни одна торговая сеть. В общей сложности у «Почты России» насчитывается 42 тыс. отделений. Как пояснили в Минкомсвязи, торговля табаком идет в тех отделениях, где это разрешено законом, то есть места продаж находятся не ближе 200 метров от школ и детских учреждений. В 2015 году в Кировской и Ивановской области два отделения были оштрафованы за торговлю табаком, так как находились вблизи школ. Реализация алкоголя закрыта в отделениях Почты с 2014 года.

В «Почте России» «Известиям» подтвердили сотрудничество с компаниями «Мегаполис» и СНС, «которые являются официальными дистрибуторами сертифицированной табачной продукции, производимой исключительно на предприятиях на территории России». Сигареты будут продаваться в 30 тыс. из 42 тыс. отделений, в городских офисах табак решили не продавать:

— Многие почтовые отделения расположены в населенных пунктах, где поблизости нет ни одного газетного киоска, сетевого супермаркета, книжного или хозяйственного магазина, — таким образом Почта России делает качественные товары первой необходимости и повседневного спроса доступными для всех россиян, проживающих в сельской местности, — сообщили в пресс-службе Почты. — Во всех городских отделениях первого и второго класса было принято решение осуществлять реализацию исключительно канцелярских товаров, почтовой продукции, филателии, периодики и книг, а также товаров для школы. Все остальные товары были исключены из продажи. Более 30 тыс. отделений Почты России находятся в сельской местности, а из них порядка 22 тыс. — в населенных пунктах с численностью населения менее 1000 человек. В сельской местности Почта является порой единственным местом, где люди могут приобрести товары первой необходимости и товары повседневного спроса: продукты питания, текстиль, бытовую химию, табак и другие.

Директор по коммуникациям и связям с общественностью аффилированных компаний Philip Morris International Ирина Жукова отметила, что новый торговый канал «предоставляет возможность обеспечить доступность продукции для совершеннолетних потребителей, проживающих, в первую очередь, в удаленных районах России».

В середине 2000-х годов Почта уже договаривалась с British American Tobacco о продажах сигарет через свои отделения, но тогда табачников, по всей видимости, не устроили тогдашние задержки платежей и сложности с распространением со стороны оператора связи. Другие производители тогда, кстати, не последовали примеру BAT, хотя контракт был неэксклюзивным. Сейчас индустрии важны все каналы продаж, ситуация значительно изменилась: во II полугодии 2014 года закрылись 10 тыс. ларьков (вступил в силу запрет на нестационарную торговлю табачными изделиями и пивом), в магазинах закрыли выкладку, из-за роста цен рынок по итогам прошлого года упал на 9%, а объем контрабанды растет.

Тем не менее и сейчас, как считает руководитель аналитического портала «Русский табак» Максим Королев, в сотрудничестве «Почты России» и поставщиков табака есть острые финансовые вопросы, которые сложно будет решить из-за специфики бизнеса каждого из партнеров.

— Дистрибуторы работают на условиях полной предоплаты, тогда как Почта России может перечислять выплаты с полугодовыми отсрочками. Кроме того, Почту, насколько мне известно, всегда интересовали товары со 100%-ной рентабельностью. А у сигарет есть декларируемые минимальные розничные цены, и наценка на табачную продукцию не превышает 15-20%. Из-за таких противоречий этот союз может распасться сам по себе и без посторонней помощи, — говорит Королев. — В целом нет оснований сомневаться в уместности продаж сигарет в почтовых отделениях, если соблюдается закон: то есть нет открытой выкладки табака, торговля идет на расстоянии не ближе 200 метров от детских учреждений, и сигареты не продают несовершеннолетним.

По словам Михаила Евраева, в ближайший год розничная торговля «Почты России» претерпит существенные изменения: компания перейдет от формата купли-продажи к заключению договоров на комиссионной основе в формате продаж через интернет-магазин Почты России и каталоги. В отделениях останется только наиболее востребованная продукция.

— Таким образом, риски, связанные с порчей товара, его качеством и стоимостью будут нести поставщики продукции, а не Почта, как это происходит сейчас. Торговлю планируется перевести в три формата: первый — это электронный магазин, который уже начал работать на сайте Почты и будет запущен в полную силу в 2016 году. Второй формат — это когда гражданин может прийти в почтовое отделение и по каталогу выбрать товары разных производителей. Третий формат — товары в отделениях. При этом Почта свою работу с производителями за редким исключением будет выстраивать на основе договоров комисcии, а не купли-продажи, — рассказывает Евраев.

Впрочем, пока что соглашения с табачными дистрибуторами заключены на условиях купли-продажи. Евраев отметил, что в перечни товаров для интернет-магазина Почты табак не попал (в общей сложности ассортимент магазина насчитывает около 300 позиций), хотя в будущем, возможно, эта ситуация будет пересмотрена.

Председатель Антитабачной коалиции Дарья Халтурина заявила, что предоставление для табачных производителей новых точек продаж идет вразрез с госполитикой по снижению потребления табака.

— Мы, конечно, не можем одобрить такого сотрудничества госкомпании и табачных организаций. Но и ограничить его нельзя — остается только следить, как отразится торговля в отделениях почтовой связи сигаретами на росте их потребления, — говорит она.

«Мегаполис» и СНС не смогли предоставить оперативные комментарии.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.