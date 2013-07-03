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За имитацию чужого бренда и переманивание специалистов в России будут штрафовать

03 Июля 2013, 22:01 | В России

За имитацию чужого бренда, переманивание работников и партнеров бизнесменов будут штрафовать. Об этом «РГ» сообщил начальник управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции Федеральной антимонопольной службы России Николай КАРТАШОВ.

Сейчас ФАС работает над поправками в закон о конкуренции, в котором предполагается прописать эти и другие новации.

- Николай Николаевич, разве сейчас законодательство России не запрещает воровать бренды? Зачем нужны корректировки?

- Действительно, есть запрет на незаконное использование чужого товарного знака. Но мы говорим немного о другом. Мы хотим расширить перечень форм недобросовестной конкуренции.

В том числе добавить нормы по защите интеллектуальной собственности. Например, считаем, что надо привлекать к ответственности за копирование и имитацию средств оформления товаров либо других отличительных признаков, которые направлены на смешение производимых товаров с товарами конкурентов.

- Что вы имеете в виду?

- Например, логотип нефтяной компании содержит определенные цвета и индивидуальный стиль оформления. Вы доверяете этой компании и предпочитаете заправляться на ее станциях. Едете по трассе, видите заправку со знакомой цветовой гаммой и заезжаете, потому что думаете, что она принадлежит проверенной фирме. И только потом обращаете внимание, что на знакомом фоне написаны совсем другие буквы и заправляет вас совсем другая компания. Копирование чужого оформления товара или услуги встречается и в пищевой продукции, и в косметике, и в одежде. Речь идет о случаях, когда воровство есть, а его невозможно квалифицировать как нарушение прав на товарный знак.

- Какие еще меры защиты интеллектуальной собственности планируете предусмотреть?

- Хотим ввести в закон отдельную главу по использованию деловой репутации хозяйствующего субъекта. Вы, наверное, слышали о деле «Вашерон Константин», которое рассматривалось в Высшем арбитражном суде. Это марка дорогих швейцарских часов. Но у нас появилась компания, которая зарегистрировала товарный знак «Вашерон Константин» на класс одежды (не на часы). Высший арбитражный суд уже признал действия продавцов одежды противозаконными. Теперь мы хотим закрепить это положение в законе и квалифицировать подобные явления как недобросовестную конкуренцию.

Также хотим отрегулировать вопросы регистрации зарубежных товарных знаков в России агентами или компаниями, которые занимаются поставкой товара в нашу страну. Очень распространены случаи, когда зарубежная компания имеет регистрацию, условно говоря, в 10 странах Евросоюза, расширяется и хочет выйти на рынок России. Она находит какую-либо российскую компанию, которая, по ее мнению, сможет продвинуть ее товар. А впоследствии она, по сути, ворует у них торговый знак. На определенном этапе понимает, что товар идет хорошо, репутация отличная, и регистрирует товарный знак на себя. После чего на границе ставится барьер для истинного его обладателя. И никто в России больше не имеет права использовать это обозначение. Наш рынок для иностранцев закрывается. А товарный знак, который до этого 20-30-50 лет использовался в Германии, Польше и других странах, не может теперь использоваться ими в России.

Мы хотим прописать четкую норму запрета таких схем.

- Я слышала, что вы планируете наказывать и за то, что компании переманивают у своих конкурентов кадры. Это так?

- Не совсем так. Новеллы, которые мы предполагаем, связаны не столько с людьми, сколько с незаконным получением и использованием секретной информации, составляющей коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, ноу-хау. Она и так охраняется законом, но мы предлагаем немножко расширить существующие нормы. И, например, прописать, что переманивание работника нечестными способами будет расцениваться как недобросовестная конкуренция.

- Что значит нечестными способами? Предложение более высокой зарплаты, дополнительных бонусов - это честный способ переманивания или нечестный?

- Нечестно - это когда компания распространяет недостоверные сведения о вашем сегодняшнем нанимателе, например, что у него дела идут плохо и он скоро обанкротится. Да и сам факт побуждения работника конкурента к разрыву трудовых отношений, к нарушению норм трудового договора - не совсем честная норма. В договорах закреплены права и обязанности. Там может быть много пунктов, нарушение которых работником нанесет ущерб его работодателю. Так же, как в договоре могут быть закреплены ограничения на трудоустройство в конкурирующих компаниях в течение нескольких лет после увольнения. И, если работника со стороны подталкивают к таким действиям, это тоже недобросовестная конкуренция. И компания, которая ее допустила, будет наказана.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: По материалам СМИ
Теги: ФАС  бренд  конкуренция  торговля  товарный знак 



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Комментарии

  • Псевдоним11:09, 04.07.2013#

    простой кавказец из села или из горного аула чепалгаш, долма и черемша Какая вкусная еда! Жена не даст, так есть овца В трусах немытое очко И рожа

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