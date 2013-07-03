Возить товары через границу станет в два раза проще

Вместо пяти проверяющих ведомств на границе останется только два. Федеральная таможенная служба до 1 декабря этого года должна подготовить проект федерального закона, предусматривающего сокращение числа контрольных органов, действующих в пунктах пропуска. Об этом журналистам рассказал заместитель начальника главного организационно-инспекторского управления ФТС Александр ДУРОВ.

«В итоге должны остаться только таможенники и пограничники. Сам проект закона уже написан, сейчас мы дорабатываем финансово-экономическое обоснование и будем в ближайшее время вносить документ в Минэкономразвития для оценки регулирующего воздействия», - сообщил чиновник. И уточнил: «Мы, конечно, не ожидаем, что принятие этого закона сразу снимет все проблемы, связанные с пересечением границы, но процедура будет облегчена».

Этот разговор состоялся на пресс-конференции «Нужна ли нам таможня?», на которой встретились авторы научно-экспертного исследования и представители Федеральной таможенной службы. «Мы можем констатировать, что очереди на границе и на пунктах таможенного оформления достигают нескольких суток, приводят к повышению на 10-12 процентов стоимости товаров. И это не может не тревожить», - сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту Михаил БРЯЧАК, представляя результаты исследования, которое длилось более полугода.

В России требуется 30 суток от заявления в соответствующие службы до начала экспортной операции, в Европе на это тратят не более 10 суток, продолжил Брячак. Требования к потенциальным грузоотправителям часто слишком сложные. «Все это толкает участников внешнеэкономической деятельности к серым схемам и переносу деятельности в другие страны Таможенного союза», - заметил депутат.

Надо сказать, по целому ряду выводов взгляды экспертов и таможенников были диаметрально противоположны. Выводы авторов исследования носят субъективный характер, ситуация далека от катастрофы, не согласился с претензиями начальник управления по связям с общественностью ФТС Александр СМЕЛЯКОВ. «Не случайно Агентство стратегических инициатив совсем недавно, рассматривая деятельность таможни по реализации «дорожной карты», заметило, что большинство задач, поставленных перед службой, выполнены», - напомнил он. А цифры, на основе которых сделаны выводы, - это данные прошлых лет, большей частью касающиеся 2011 года, продолжил Смеляков.

Более того, заметил чиновник, часть из них - сведения, полученные «с той стороны границы» или только со стороны бизнеса, без привязки к российским условиям. «Сегодня, кстати, 92 процента участников внешнеэкономической деятельности работают с таможней с помощью электронных технологий, что снижает коррупцию. А таможенному досмотру подвергается 0,1 процента транзитных грузов, в то время как в Европе, например, выборка доходит до 2 процентов, то есть в этом сегменте мы опережаем наших зарубежных коллег», - привел он данные статистики.

Авторы исследования, в свою очередь, заметили, что в докладе ставилась задача не критиковать деятельность ФТС, а обратить внимание на недостатки и предложить пути решения проблем, о которых сигнализирует бизнес. Замдиректора Института проблем рынка РАН Валерий ЦВЕТКОВ признал, что «ФТС вносит в федеральный бюджет более 54 процентов доходов, по данным за 2012 год», заметил, что не все проблемы связаны с таможней, существует также еще и «разнобой контролирующих внешнеэкономическую деятельность органов».

Модернизация, продолжил эксперт, необходима. Сегодня, сказал он, когда на оформление документов уходят месяцы, возникает реальная проблема, особенно если бизнесмен работает по краткосрочным контрактам.

«Официально от лица Федеральной таможенной службы заявляю, что на принятие классификационного решения тратится не более 30 дней. Мы открыты к диалогу и к совместной работе, основанной на реальной всесторонней информации», - резюмировал Александр Смеляков. Надо понимать, что следующее исследование эксперты будут проводить вместе с таможенниками. И, возможно, уже после принятия закона о сокращении числа проверяющих ведомств на границе.

Источники: РГ, Утро.ру.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.