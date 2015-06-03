Российский бизнес должен успеть воспользоваться "окном возможностей"

"Окно возможностей" появилось из-за ослабления курса рубля, заявил президент России Владимир ПУТИН на форуме «Деловой России», пишет деловая газета "Золотой Рог".

«Текущая ситуация непростая, если не сказать сложная, но вместе с тем, и это вы сами хорошо знаете, изменение курса рубля повышает ценовую конкурентоспособность отечественного производства, открывает окно возможностей, для того чтобы взять под свой контроль новые ниши и на национальном, и на международном уровне», - сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что такие возможности могут быть ограничены во времени и ими нужно «грамотно, максимально быстро воспользоваться» для наращивания несырьевого экспорта и проведения «интенсивного освоения собственного рынка». В частности, президент призвал учитывать вероятность того, что санкции против России могут быть отменены.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.