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Российский бизнес должен успеть воспользоваться "окном возможностей"
"Окно возможностей" появилось из-за ослабления курса рубля, заявил президент России Владимир ПУТИН на форуме «Деловой России», пишет деловая газета "Золотой Рог".
«Текущая ситуация непростая, если не сказать сложная, но вместе с тем, и это вы сами хорошо знаете, изменение курса рубля повышает ценовую конкурентоспособность отечественного производства, открывает окно возможностей, для того чтобы взять под свой контроль новые ниши и на национальном, и на международном уровне», - сказал глава государства.
Путин подчеркнул, что такие возможности могут быть ограничены во времени и ими нужно «грамотно, максимально быстро воспользоваться» для наращивания несырьевого экспорта и проведения «интенсивного освоения собственного рынка». В частности, президент призвал учитывать вероятность того, что санкции против России могут быть отменены.
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Ну что, влипла наша власть в блудняк. Везде кричали, что нам пофиг санкции, а обосрались в очередной раз. Для того, чтобы создать , не обязательно воевать со всем миром.