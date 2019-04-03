Россия может остаться без сотовой связи формата 5G

На пути связистов возникло железобетонное препятствие

Реализация программы «цифровой экономики» буксует из-за того, что оборонное ведомство России не хочет отдавать подходящие частоты.

На прошлой неделе «Ведомости» сообщили, что Минобороны РФ выступило против передачи операторам мобильной связи частот в диапазоне 3,4-3,8 ГГц, которые предполагалось использовать для развертывания сотовой связи пятого поколения (5G). Формально ведомство не выступает против технологии, но если не удастся найти решение, стране грозит техническое отставание. Почему для цифровой эпохи так важны вышеуказанные частоты?

Война с военными

От широты частотного диапазона зависит скорость и качество передаваемого радиосигнала. Чем больше частот отдается под сигнал, тем шире воронка, через которую может «выливаться» радиоволна. Хотя аналогия неполна и потенциально на одной частоте можно использовать разные типы связи, но они будут мешать друг другу достичь максимальной скорости. Поэтому каждый диапазон частот используется для конкретной задачи или сферы. Так, диапазон 5003-5005 кГц (и несколько других) отдан под службу стандартных частот и сигналов времени и службу космических исследований; другие используются для передачи данных с космической станции на земную станцию («космос — Земля»), для радиосвязи (передача звука и телевидения), под любительские нужды (для лиц, «занимающихся радиотехникой исключительно из личного интереса и без извлечения материальной выгоды») и т. д.

В России исторически значительная часть спектра не предназначалась для гражданского использования. Дефицит частот существенно тормозил развитие рынка связи в нулевые и 2010-е годы. Каждый раз при развертывании нового поколения связи операторы натыкаются на трудности. Например, частоты 2,1 ГГц для сети третьего поколения (3G) в Москве «большая тройка» мобильных операторов получила лишь после вмешательства Дмитрия Медведева (на тот момент — президента), но с серьезными ограничениями по высоте расположения базовых станций (они принимают и передают сигнал), по их мощности и даже направлению антенн (антенны не должны «сигналить» на юго-запад, чтобы не создавать помех расположенной под Серпуховом станции спутниковой системы раннего обнаружения ракетного нападения).

При разворачивании четвертого поколения связи (LTE) ситуация повторилась. Хотя в 2011 году правительство утвердило план мероприятий по сокращению избыточного госрегулирования в области связи, Минобороны вновь попыталось получить до 90% этих полос.

Выделение частот операторам не означает, что каждый раз военные остаются без возможности выполнять свои задачи. Улучшение радиоэлектроники позволяет обходиться гораздо меньшими частотными диапазонами, чем раньше. На освободившееся место пускают частные компании, с которых государство получает существенные деньги за доступ к новым частотам. Теперь приходится учитывать интересы военных в частотах, подходящих под стандарт 5G.

Вопрос конкурентоспособности

Развитые страны считают переход на пятое поколение мобильной связи своим приоритетом. Коммерческое использование 5G в 85 городах Южной Кореи начнется уже в апреле 2019 года, а Япония к Олимпиаде-2020 по всей стране развернет полноценную сеть станций 5G. Она будет обслуживать не только абонентов, но и миллионы сенсоров в «умных домах». Благодаря этому скорость вырастет в 10-100 раз по сравнению с существующими сетями: скорость передачи данных к абоненту составит до 10 Гбит/с, от абонента к базовой станции — до 5 Гбит/с.