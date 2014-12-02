Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Большой Брат" друг или враг приватности?
Крупнейшие государственные зарубежные и отечественные корпорации уже давно практикуют строгие регламенты на пользование своими сотрудниками компьютерами на рабочем месте. Например, ограничения распространяются не только на пользование сотрудниками Интернетом. Но также, к примеру, запрещается хранение на рабочем ПК личных данных: фотографий, текстов, файлов и заметок. К этому же положению относится изучение почты службой безопасности, тщательно выверенный алгоритм доступа к файлам и прочие меры. На рабочем оборудовании не должно быть места личному – ни фотографиям, ни переписке, ни прочим элементов привата, что впрочем, вполне оправданно. Ведь практика смешения работы и частного приводит к совершенно нежелательным последствиям как для одного аспекта жизни, так и для другого. Прежде всего для личного.
Контроль сотрудников, осуществляемый с помощью системы контроля рабочего времени «Большой Брат», может оградить руководство от нерадивых сотрудников, а самих рабочих – от нечаянного разглашения личных тайн. Ведь знание того, что за вами наблюдают, дисциплинирует и стимулирует не только концентрацию на рабочем процессе, но и включает инстинкт сохранения личного. Вот вам и парадокс: наблюдение за сотрудником оберегает его от случайного покушения на что-то, являющееся действительно личным.
Взамен внедрения программы учета рабочего времени, работнику дается гибкий график труда, который позволяет качественно улучшить свою жизнь. Занимаясь любимой работой еще и уделять время тому, что нравится за пределами этой работы. Ведь теперь можно не боятся не успеть на работу к определенному времени. Время начинается тогда, когда это удобно.
Новости тематики
- Совет Федерации принял закон об акционировании Почты России
- АНКОР и Randstad представят результаты крупнейшего независимого исследования привлекательности бренда работодателя
- Бизнес-гороскоп: От Водолеев может уплыть кошелек
- Жилищные аферисты вывели из себя Верховный суд
- Почем биткоин за решеткой
- Кадровый холдинг АНКОР и международная корпорация Randstad назвали самых привлекательных работодателей России
- Минстрой предлагает ввести ответственность за нарушение правил благоустройства
- Предприниматели Приморского края получили возможность отправлять посылки за рубеж в упрощенном порядке
- В России сильно подорожают бензин и дизельное топливо
- Компании обяжут раскрыть механизм начисления бонусов топ-менеджерам
Новости раздела
- Бизнес может начать избавляться от работников предпенсионного возраста
- Грядет переход к эскроу-счетам
- Совет Федерации принял закон об акционировании Почты России
- Спад в строительной отрасли достиг дна
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- Tele2 первой запустила симкомат с биометрической идентификацией
- Безлимитный интернет Tele2 заработал еще в 27 странах
- "Ростелеком" замахнулся на всемирный интернет
- Tele2 улучшает тарифную линейку "Мой Tele2"
- Tele2 получила две высшие награды Effie за "Другие правила"
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба