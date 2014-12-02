"Большой Брат" друг или враг приватности?

Крупнейшие государственные зарубежные и отечественные корпорации уже давно практикуют строгие регламенты на пользование своими сотрудниками компьютерами на рабочем месте. Например, ограничения распространяются не только на пользование сотрудниками Интернетом. Но также, к примеру, запрещается хранение на рабочем ПК личных данных: фотографий, текстов, файлов и заметок. К этому же положению относится изучение почты службой безопасности, тщательно выверенный алгоритм доступа к файлам и прочие меры. На рабочем оборудовании не должно быть места личному – ни фотографиям, ни переписке, ни прочим элементов привата, что впрочем, вполне оправданно. Ведь практика смешения работы и частного приводит к совершенно нежелательным последствиям как для одного аспекта жизни, так и для другого. Прежде всего для личного.

Контроль сотрудников, осуществляемый с помощью системы контроля рабочего времени «Большой Брат», может оградить руководство от нерадивых сотрудников, а самих рабочих – от нечаянного разглашения личных тайн. Ведь знание того, что за вами наблюдают, дисциплинирует и стимулирует не только концентрацию на рабочем процессе, но и включает инстинкт сохранения личного. Вот вам и парадокс: наблюдение за сотрудником оберегает его от случайного покушения на что-то, являющееся действительно личным.

Взамен внедрения программы учета рабочего времени, работнику дается гибкий график труда, который позволяет качественно улучшить свою жизнь. Занимаясь любимой работой еще и уделять время тому, что нравится за пределами этой работы. Ведь теперь можно не боятся не успеть на работу к определенному времени. Время начинается тогда, когда это удобно.