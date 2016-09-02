Рынок обуви и одежды в России на 30% состоит из нелегальной продукции

Об этом сообщил директор департамента развития внутренней торговли, легкой промышленности и потребительского рынка Минпромторга РФ Денис ПАК на совещании в Казани.

«Рынок одежды и обуви в России на втором месте после продовольственного, это примерно 3,7 трлн рублей, минимум 30% этого рынка приходится на продукцию, которая была ввезена без уплаты таможенных пошлин либо произведена нелегально без уплаты налоговых платежей», - сказал Пак.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.