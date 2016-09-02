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Рынок обуви и одежды в России на 30% состоит из нелегальной продукции
02 Сентября 2016, 12:20 | В России
Об этом сообщил директор департамента развития внутренней торговли, легкой промышленности и потребительского рынка Минпромторга РФ Денис ПАК на совещании в Казани.
«Рынок одежды и обуви в России на втором месте после продовольственного, это примерно 3,7 трлн рублей, минимум 30% этого рынка приходится на продукцию, которая была ввезена без уплаты таможенных пошлин либо произведена нелегально без уплаты налоговых платежей», - сказал Пак.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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