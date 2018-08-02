Минстрой не ждет роста цен

Введение обязательного банковского сопровождения деятельности застройщиков не приведет к росту цен на жилье.

«Нас часто спрашивали, сколько стоит банковское сопровождение, и сколько будут стоить счета эскроу. Каждый расчетный счет в месяц обслуживания банковского сопровождения, например в Сбербанке, стоит 5 тыс. рублей. Я думаю, что это погрешность в стоимости квадратного метра квартиры», - приводятся слова замглавы ведомства Никиты СТАСИШИНА пресс-служба Минстроя РФ.

Он отметил, что банковское сопровождение застройщиков и обслуживание счетов эскроу на сегодня уполномочены вести 54 финансовые организации. Стасишин подчеркнул, что их представительства находятся во всех регионах страны и большинстве крупных городов.

С 1 июля этого года вступили в силу дополнительные требования к застройщикам жилья, касающиеся, прежде всего, размера собственных средств и обязательного банковского сопровождения. Закон вводит обязанность по раскрытию информации о составе и структуре учредителей застройщика, раскрытия взаимосвязи между ними, о физлицах, которые прямо или косвенно вправе распоряжаться как минимум 5% голосующих акций. Эти сведения должны передаваться в Единую информационную систему жилищного строительства (наш.дом.рф).

В конце октября прошлого года президент России Владимир ПУТИН поручил разработать план поэтапного отказа от долевого строительства. В декабре правительство утвердило «дорожную карту» по замещению средств граждан, привлекаемых для создания многоквартирных домов, банковским кредитованием и иными формами финансирования. Предполагается, что с 1 июля 2019 года застройщики жилья смогут привлекать средства только в банках.