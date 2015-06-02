РРС станет единой операционной компанией розничных центров продаж и обслуживания ОАО "Ростелеком"

Совет директоров ООО «Ростелеком – Розничные системы» (РРС) утвердил программу развития компании на среднесрочную перспективу до 2019 года, сообщили деловой газете "Золотой Рог" в пресс-службе компании.

Именно РРС станет единой операционной компанией, в которую будут переданы все розничные центры продаж и обслуживания ОАО «Ростелеком».

Главная цель стратегии – трансформация и создание эффективной, диверсифицированной, с высокими стандартами организации продаж и обслуживания розничной сети. Для разработки стратегии РРС были проанализированы тенденции развития розничных сетей крупнейших европейских операторов связи. В документе определены плановые финансово-экономические показатели, цели по повышению качества обслуживания и удовлетворенности клиентов, росту доли дополнительных сервисов, развитию персонала.

На первом этапе, в ноябре 2014 года, в РРС были переданы центры продаж и обслуживания макрорегионального филиала «Северо-Запад». На втором этапе, в апреле 2015 года, состоялась передача центров в МРФ «Сибирь» и «Дальний Восток». До конца текущего года завершится организационная трансформация розничных сетей во всех макрорегионах. В настоящее время розничная сеть «Ростелекома» состоит из 1 700 центров продаж и обслуживания, в которых работает более 6 тыс. человек.

«Стратегия развития розничной сети «Ростелекома» разработана с учетом стремительного роста значения и роли цифровых коммуникаций с клиентами. Например, в Едином личном кабинете зарегистрировалось уже более 6 млн. абонентов «Ростелекома», которые совершают в месяц более 14 млн. операций самообслуживания. Максимум операций обслуживания должно проводиться в дистанционных каналах коммуникаций (личный кабинет абонента, социальные сети, контакт-центры и так далее), а розница должна ориентироваться в большей степени на продажи, на продвижение и практическую демонстрацию сложных продуктов, таких, например, как «Интерактивное ТВ», – отметила Старший вице-президент по управлению бизнесом ОАО «Ростелеком» Лариса Ткачук.

Безусловным приоритетом РРС останется подключение и обслуживание абонентов «Ростелекома», однако постепенно должна расти доля дополнительных сервисов, которые через пять лет должны формировать не менее 20% выручки розничной сети. Среди планов по развитию дополнительных сервисов и услуг:

- прием платежей в пользу третьих лиц: оплата заказов и броней, пополнение электронных кошельков, услуг ЖКХ и мобильных операторов, штрафов ГИБДД и др.;

- денежные переводы, погашение кредитов и прочие финансовые сервисы (пополнение депозитов, банковских карт), обслуживание клиентов НПФ;

- продажа SIM-карт и обслуживание абонентов сотовых операторов;

- реализация страховых продуктов и услуг (страхование движимого и недвижимого имущества, жизни и здоровья);

- продажа авиа и железнодорожных билетов, билетов на развлекательные мероприятия;

- реализация сложных технических товаров и аксессуаров к ним (телевизоров, смартфонов, телефонов, планшетов и пр.);

- оформление кредитных продуктов (потребительское кредитование, кредитование наличными, овердрафты, микрофинансовые продукты);

- организация выдачи заказов из интернет-магазинов.

«Мы стремимся к тому, чтобы в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» можно было получить максимум услуг. Уже сейчас в ряде центров попутно можно застраховать квартиру, получить заказ из интернет-магазина, купить SIM-карту. В то же время есть возможность продвигать услуги «Ростелекома» среди покупателей других сервисов: они могут протестировать услуги в демозонах, пообщаться с консультантами, узнать о доступных акциях, тарифах и опциях. Последовательно будем расширять перечень и географию представленности дополнительных сервисов. Компания открыта для расширения сотрудничества с мобильными операторами и страховыми компаниями, платежными системами, кредитно-финансовыми институтами, НПФ, туристическими компаниями, производителями техники и другими», – подчеркнула генеральный директор ООО «Ростелеком – Розничные системы» Маргарита Кучеренко.

В настоящее время в ряде регионов РРС сотрудничает с мобильными операторами Tele2, МТС иYota, предлагает «коробочные» решения по страхованию имущества от трех страховых компаний, в сотрудничестве с компанией PickPointорганизована выдача заказов из интернет-магазинов.

В результате реализации программы выручка на работника РРС должна вырасти не менее чем в три раза, чего нельзя добиться без изменения и трансформации корпоративной культуры и персонала компании. В стратегии предусмотрены создание среды для погружения сотрудников в корпоративную культуру (разработка правил корпоративного поведения, системы прямой связи с руководством и пр.), разработка системы адаптации, образования и развития персонала (Welcome-курс, стажировки и наставничество и пр.), совершенствование системы материальной (ориентация на KPI, NPS и пр.) и нематериальной (конкурсы, продвижение лучших сотрудников, «управление талантами» и пр.) мотивации, внедрение системы оценки персонала.

Досье "Золотого Рога": Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком» («Ростелеком – Дальний Восток») – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории Дальневосточного Федерального Округа. «Ростелеком – Дальний Восток» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.