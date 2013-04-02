"Ростелеком" за лучший "Взгляд в электронное будущее" отправит региональных журналистов на Олимпиаду-2014 в Сочи

«Ростелеком» продлил срок приема заявок на ежегодный конкурс региональных журналистов «Взгляд в электронное будущее» до 10 апреля 2013 года, по итогам которого будет выбран лучший материал о развитии и перспективах инновационных технологий.

Победители Конкурса от каждого региона будут приглашены в Москву для вручения дипломов от «Ростелекома» и ценных призов. Главным призом для победителей станет поездка на XXII Олимпийские зимние игры 2014 года в Сочи.

Награждение победителей в Москве состоится в рамках конференции DEMO, которая будет проходить 3-4 июня 2013 года на площадке DigitalOctober. Центр DigitalOctober — это место встречи глобально мыслящих профессионалов. Деятельность центра сфокусирована вокруг двух основных направлений: новые технологии и технологическое предпринимательство. DEMO — конференция, посвященная новым технологиям и инновациям. На конференции демонстрируются перспективные разработки и представляются прорывные идеи и проекты в области информационных технологий.

Центр DigitalOctober выступит организатором конференции DEMO и презентаций стартапов и новых продуктов из России, СНГ, Европы и Израиля для венчурных инвесторов со всего мира, а также топ-менеджеров европейских и российских технологических компаний.

Основной целью проведения «Ростелекомом» Конкурса «Взгляд в электронное будущее» является привлечение внимания региональных СМИ к проблемам отрасли, внедряемым инновационным решениям и новым продуктам.

В Конкурсе могут принять участие журналисты региональных СМИ, представляющие организации, зарегистрированные в установленном порядке, осуществляющие свою деятельность не менее одного года на территории региона и отвечающие требованиям ФЗ РФ «О средствах массовой информации».

К рассмотрению принимаются материалы, опубликованные или вышедшие в эфир в период с 17 апреля 2012 до 10 апреля 2013 года включительно. Конкурс проводится по номинациям: «Интернет-издание»; «Печатное издание»; «Радиожурналистика»; «Тележурналистика»; «Фоторепортаж».

Официальный хештег конкурса: #eFuture. Следите за нашими новостями в социальных сетях: Facebook, Twitter и YouTube.

Более подробная информация об условиях участия в конкурсе на сайте www.smi2013.rt.ru .

Досье: Приморский филиал ОАО «Ростелеком» – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала«Ростелеком - Дальний Восток»,созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком». ОАО «Ростелеком» - динамично развивающаяся крупнейшая в России телекоммуникационная группа, предоставляющая услуги во всех сегментах отраслевого рынка на всей территории страны.

ZRPRESS.Ru, Владивосток