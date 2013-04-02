www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 67.39 р. 100 JPY: 60.66 р.
EUR: 78.76 р. 10 CNY: 99 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Сотрудники больше всего ценят обучение за счет компании

02 Апреля 2013, 00:57 | В России

Самая востребованная составляющая компенсационного пакета - обучение за счет компании. К таким выводам пришли специалисты исследовательского центра рекрутингового портала Superjob.ru.

Какие опции компенсационного пакета больше всего ценятся работниками? Этот вопрос был задан работникам самых разных компаний, и вот какие ответы были получены.

Уверенное первое место занимает обучение за счет компании - в случае выбора его предпочел бы 41% экономически активного населения России. Возможность получить новые знания особенно ценят опрошенные в возрасте 35-44 лет - среди них этот показатель составил 46%, тогда как среди молодежи до 24 лет и опрошенных старше 45 лет - по 38%. «Неплохо бы получить степень MBA за счет фирмы»; «Была бы рада, если бы мне оплатили курсы английского, ведь я учу его для работы», - комментируют респонденты.

На втором месте по востребованности - оплачиваемый полис добровольного медицинского страхования: его выбрали бы 34% респондентов.

Третье место разделили две возможные составляющие компенсационного пакета – предоставление беспроцентной ссуды и льготных путевок, то есть частичная оплата отпускных расходов (по 26%).

Каждый четвертый россиянин (25%) предпочел бы оплату спортклуба или бассейна.

По 21% опрошенных выбрали бы бесплатное питание и предоставление служебного транспорта. Каждый пятый россиянин (20%) всем прочим «корпоративным плюшкам» предпочел бы свободный график работы. Оплата работодателем мобильной связи или услуг интернет-провайдеров наиболее актуальна для 15% россиян, возможность работать удаленно - для 11%, еще 10% выбрали бы оплату проезда в общественном транспорте.

Судя по данным опроса, наименее интересны работникам такие составляющие компенсационного пакета, как возможность приобретения со скидкой услуг или продукции компании (5%), подарки к праздничным датам (4%), корпоративные мероприятия и другие опции (по 2%). Еще 7% россиян затруднились сделать выбор: «При нормальной оплате труда компенсационный пакет не требуется!».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Superjob.ru
Теги: услуги  обучение  исследование  бизнес  льготы  опрос  работа 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Псевдоним08:30, 04.04.2013#

    Какое еще обучение? Служебное жилье (либо частичная или полная компенсация аренды), ДМС, питание, сотовая всязь, служебный транспорт (возможно). Вот основные "бонусы" в порядке их востребования. А обучение, если оно реально требуется, то компания его итак оплачивает. В нормальных компаниях это идет как должное, а не как бонус (это как если бы вас заставляли с собой приносить или за свой счет покупать бумагу, ручки, столы, стулья и т. п. ). Если же сотрудник где-то учится за свой счет, значит в этом никакой "производственной" необходимости нет, это делается для личного общего развития. С чего бы это должно входить в компенсационный пакет? В него ведь не все человеческие "хотелки" (потребности) входят.

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru