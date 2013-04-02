Сотрудники больше всего ценят обучение за счет компании

Самая востребованная составляющая компенсационного пакета - обучение за счет компании. К таким выводам пришли специалисты исследовательского центра рекрутингового портала Superjob.ru.

Какие опции компенсационного пакета больше всего ценятся работниками? Этот вопрос был задан работникам самых разных компаний, и вот какие ответы были получены.

Уверенное первое место занимает обучение за счет компании - в случае выбора его предпочел бы 41% экономически активного населения России. Возможность получить новые знания особенно ценят опрошенные в возрасте 35-44 лет - среди них этот показатель составил 46%, тогда как среди молодежи до 24 лет и опрошенных старше 45 лет - по 38%. «Неплохо бы получить степень MBA за счет фирмы»; «Была бы рада, если бы мне оплатили курсы английского, ведь я учу его для работы», - комментируют респонденты.

На втором месте по востребованности - оплачиваемый полис добровольного медицинского страхования: его выбрали бы 34% респондентов.

Третье место разделили две возможные составляющие компенсационного пакета – предоставление беспроцентной ссуды и льготных путевок, то есть частичная оплата отпускных расходов (по 26%).

Каждый четвертый россиянин (25%) предпочел бы оплату спортклуба или бассейна.

По 21% опрошенных выбрали бы бесплатное питание и предоставление служебного транспорта. Каждый пятый россиянин (20%) всем прочим «корпоративным плюшкам» предпочел бы свободный график работы. Оплата работодателем мобильной связи или услуг интернет-провайдеров наиболее актуальна для 15% россиян, возможность работать удаленно - для 11%, еще 10% выбрали бы оплату проезда в общественном транспорте.

Судя по данным опроса, наименее интересны работникам такие составляющие компенсационного пакета, как возможность приобретения со скидкой услуг или продукции компании (5%), подарки к праздничным датам (4%), корпоративные мероприятия и другие опции (по 2%). Еще 7% россиян затруднились сделать выбор: «При нормальной оплате труда компенсационный пакет не требуется!».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.