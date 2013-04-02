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Сотрудники больше всего ценят обучение за счет компании
Самая востребованная составляющая компенсационного пакета - обучение за счет компании. К таким выводам пришли специалисты исследовательского центра рекрутингового портала Superjob.ru.
Какие опции компенсационного пакета больше всего ценятся работниками? Этот вопрос был задан работникам самых разных компаний, и вот какие ответы были получены.
Уверенное первое место занимает обучение за счет компании - в случае выбора его предпочел бы 41% экономически активного населения России. Возможность получить новые знания особенно ценят опрошенные в возрасте 35-44 лет - среди них этот показатель составил 46%, тогда как среди молодежи до 24 лет и опрошенных старше 45 лет - по 38%. «Неплохо бы получить степень MBA за счет фирмы»; «Была бы рада, если бы мне оплатили курсы английского, ведь я учу его для работы», - комментируют респонденты.
На втором месте по востребованности - оплачиваемый полис добровольного медицинского страхования: его выбрали бы 34% респондентов.
Третье место разделили две возможные составляющие компенсационного пакета – предоставление беспроцентной ссуды и льготных путевок, то есть частичная оплата отпускных расходов (по 26%).
Каждый четвертый россиянин (25%) предпочел бы оплату спортклуба или бассейна.
По 21% опрошенных выбрали бы бесплатное питание и предоставление служебного транспорта. Каждый пятый россиянин (20%) всем прочим «корпоративным плюшкам» предпочел бы свободный график работы. Оплата работодателем мобильной связи или услуг интернет-провайдеров наиболее актуальна для 15% россиян, возможность работать удаленно - для 11%, еще 10% выбрали бы оплату проезда в общественном транспорте.
Судя по данным опроса, наименее интересны работникам такие составляющие компенсационного пакета, как возможность приобретения со скидкой услуг или продукции компании (5%), подарки к праздничным датам (4%), корпоративные мероприятия и другие опции (по 2%). Еще 7% россиян затруднились сделать выбор: «При нормальной оплате труда компенсационный пакет не требуется!».
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Какое еще обучение? Служебное жилье (либо частичная или полная компенсация аренды), ДМС, питание, сотовая всязь, служебный транспорт (возможно). Вот основные "бонусы" в порядке их востребования. А обучение, если оно реально требуется, то компания его итак оплачивает. В нормальных компаниях это идет как должное, а не как бонус (это как если бы вас заставляли с собой приносить или за свой счет покупать бумагу, ручки, столы, стулья и т. п. ). Если же сотрудник где-то учится за свой счет, значит в этом никакой "производственной" необходимости нет, это делается для личного общего развития. С чего бы это должно входить в компенсационный пакет? В него ведь не все человеческие "хотелки" (потребности) входят.