Реальные зарплаты снизятся за год в пределах 3-4%

Снижение уровня реальных зарплат россиян в 2016 году составит порядка 3-4%. Такой прогноз в интервью телеканалу НТВ дал министр труда и социальной защиты Максим ТОПИЛИН.

«Я считаю, что в этом году не будет столь драматичного падения реальных зарплат. Они будут, может быть, чуть-чуть снижаться. Реальные зарплаты. Но это будет все-таки в пределах 3-4%», - сказал он.

По данным Росстата, в январе 2016 года среднемесячная начисленная заработная плата в среднем выросла на 3,1% и составила 32,122 тыс. рублей, а по отношению к декабрю прошлого года снизилась на 26%.

Министр подчеркнул, что около 500 млрд рублей страховых взносов не попадают в федеральный бюджет бюджет из-за схем теневой экономики.

«Если считать подоходный налог, трудно оценивать. Если считать страховые взносы, то это около 500 млрд рублей. Это огромные резервы для того, чтобы пополнить страховые системы, налоговые системы», - отметил министр, говоря об ущербе, причиняемом «серыми» схемами.

Топилин добавил, что в 2015 году были легализованы трудовые договоры около 2 млн человек, что дало порядка 5 млрд рублей дополнительных доходов в бюджет Пенсионного фонда.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.