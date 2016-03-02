Учет прав собственности на ООО переводят в регистраторы

Концепция учета прав собственности на доли в ООО может радикально поменяться. В эту систему должны быть включены регистраторы, а ведение ими учета сделок по изменению прав собственности в ООО - стать альтернативой текущему учету в ЕГРЮЛ с нотариальным сопровождением. Однако уход информации о переходе прав на доли в ООО из публичного поля может создать проблему для налоговиков и почву для коррупции, считают эксперты.

Как рассказали «Коммерсанту» в рабочей группе при комитете Госдумы по госстроительству (в нее входят депутаты, представители Минфина, Минюста, участники рынка и др.), первую версию законопроекта, передающего учет прав собственности на доли в ООО регистраторам, планируется представить к весенней парламентской сессии.

«Идея в том, чтобы перенести положительный опыт ведения реестра акций на действия с долями», - рассказал ответственный секретарь группы, депутат от партии «Справедливая Россия» Олег КАЗЕНКОВ. По его словам, дольщикам не будут навязывать обязательное обслуживание в реестрах, им дадут выбор: остаться в ЕГРЮЛ (где сейчас ведется учет прав собственности) и вести такие сделки с нотариальным сопровождением или же уйти к регистраторам.

Зачем понадобилось изменение существующей системы учета прав, кроме очевидной темы дополнительных заработков регистраторов, пояснил один из членов рабочей группы, гендиректор регистратора «Статус» Михаил НЕДЕЛЬСКИЙ. По его словам, при выборе регистраторов участники ООО прежде всего снижают свои риски, связанные с ненадлежащим выполнением корпоративных процедур. «Количество мошеннических действий с долями участников ООО сократится, повысится степень конфиденциальности состава дольщиков», - сказал он.

Риски рейдерства в связи с использованием открытых данных ЕГРЮЛ подтверждают и в МВД. «Проблема существует, и участие экспертов МВД в разработке альтернативной системы учета прав на доли, если таковая будет происходить, было бы желательно, - говорит источник «Ъ» в правоохранительном ведомстве. - Этот вопрос требует глубокой проработки с учетом опыта, который МВД накопило за долгие годы борьбы с рейдерством».

Однако с уходом ООО в непубличное поле связан ряд серьезных рисков - в частности, для контрагентов ООО, чьи владельцы пожелают закрыться для широкой общественности. Сейчас единый государственный реестр - это законная возможность для бизнеса осуществить проверку контрагентов. «Лишая бизнесменов такой возможности, мы фактически толкаем их навстречу покупке инсайдерской информации из непубличных реестров частных регистраторов через коррумпированных чиновников и правоохранителей», - считает председатель коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Евгений КОРЧАГО. Адвокат Владимир ПОСТАНЮК напоминает, что массовый уход ООО из ЕГРЮЛ создаст проблемы налоговикам. «По сути, это открывает широкое поле для сокрытия истинного положения дел с собственностью», - говорит он. Отсутствие публичных данных внесет и большое количество неясностей в подходы по обоснованию рыночного уровня цен в сделках между взаимозависимыми лицами. «Это может привести к неконтролируемым рискам доначисления налогов согласно положениям законодательства по трансфертному ценообразованию», - добавляет руководитель департамента налогового консультирования и трансфертного ценообразования IBFS United Александр ГУСЬКОВ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.