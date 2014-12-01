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Бесконечные праздники разоряют экономику России

01 Декабря 2014, 13:31 | В России

Предлагается не переносить на понедельник выходной день, если праздник выпадает на субботу или воскресенье - чудовищное количество «законных» выходных буквально разоряет бизнес и топит экономику.

Депутаты Госсовета Татарстана внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагают не переносить на понедельник выходной день, если праздник выпадает на субботу или воскресенье, пишет ZRPRESS.RU со ссылкой на "РГ". Появление законопроекта продиктовано в первую очередь беспокойством за российскую экономику.

"Длительные праздники приводят к дестабилизации деятельности предприятий, снижению уровня производства, повышению расходов на оплату труда, - говорится в пояснительной записке к документу. - Длительные праздники в значительной мере влияют на промышленное производство, которое ежегодно только за январь теряет порядка 10% выручки. С принятием законопроекта количество дней отдыха уменьшится, что частично позволит решить проблему сокращения фонда рабочего времени".

Авторы проекта считают принятую в 1992 г. норму о переносе выходных устаревшей. Когда она принималась, официальных праздничных дней в стране было девять; сегодня их стало 14, а с учетом переносов еще на 3-4 дня больше.

Однако в Госдуме инициатива депутатов из Татарстана поддержки пока не нашла. Член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Валерий Трапезников в эфире радиостанции "Говорит Москва" в воскресенье заявил, что категорически против данной инициативы и надеется на подобную реакцию со стороны своих коллег. "Не надо этого. По количеству выходных дней мы не на самом первом месте, и потом я считаю, нельзя непрерывно менять статьи в Трудовом кодексе. А на производстве, там, где люди интенсивно трудятся, лишний выходной не помешает", - отметил Трапезников.

В самом Татарстане Госсовет еще 26 ноября принял решение о сокращение количества выходных дней, сообщают "Новости Казани". Правда это касается не федеральных праздников. Если День Республики Татарстан, Ураза-байрам, Курбан-байрам или День конституции Татарстана будут выпадать на выходной, то переноса отдыха на будний день не будет.

Решением правительства РФ в 2015 г. перенесены следующие выходные дни: 3 января - на 9 января, 4 января - на 4 мая. В итоге в январе россиян ждет одиннадцатидневный отдых, а Праздник весны и труда можно будет отмечать четыре дня.

Разговоры о вреде долгих новогодних каникул для экономики России и здоровья населения ведутся не один год. Но до сих пор все предложения о сокращении количества дней январского отдыха или их переносе на май оставались безрезультатными.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам прессы
Теги: праздники  бизнес  экономика 



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Комментарии

  • Lacosta14:37, 01.12.2014#

    Давно все было придумано в СССР)))

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