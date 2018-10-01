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Всем нам придется заплатить звонкой монетой

01 Октября 2018, 15:11 | В России

За вступивший в силу «Закон Яровой»

1 октября в России вступило в силу действие постановления правительства, обязывающее операторов связи хранить весь интернет-трафик пользователей за последние 30 суток в течение шести месяцев. Хранение данных необходимо осуществлять в рамках так называемого «Закона Яровой», названного по имени его инициатора, вице-спикера ГД Ирины ЯРОВОЙ. Нововведение уже легло тяжелым бременем на бизнес операторов, которые рано или поздно будут вынуждены объявить о поднятии тарифов.

Пакет антитеррористических поправок в законодательство, подписанный президентом Владимиром ПУТИНЫМ 7 июля 2016 года, вступил в силу с 1 июля этого года. С этого дня операторы связи и интернет-компании начали хранить текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки, видео, иные электронные сообщения пользователей в срок до шести месяцев.

Для хранения интернет-трафика правительство дало отсрочку. Согласно постановлению, которое правительство утвердило в апреле, операторы связи обязаны начать хранение всего интернет-трафика пользователей с 1 октября. При этом емкость технических средств хранения будет увеличиваться ежегодно на 15% в течение 5 лет с даты ввода их в эксплуатацию.

Согласно утвержденным правительством правилам, операторы связи будут осуществлять хранение на территории РФ передаваемой пользователями информации на принадлежащих компании технических средствах. Документ предусматривает и возможность по согласованию с ФСБ хранить данные на ресурсах других операторов связи.

Обязанность хранить большие массивы данных, часть которых дублирует друг друга несколько раз, требует масштабных капитальных затрат со стороны бизнеса, заявляли представители отрасли. Так, «МегаФон» оценивал свои затраты на исполнение «закона Яровой» в 35-40 млрд рублей на 5 лет, «МТС» - в 60 млрд рублей, холдинг Veon (прежнее название - Vimpelcom Ltd.) - в 45 млрд рублей.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ТАСС

Автор: Олег Клименко
Теги: тарифы  интернет  мтс  телеком  "Закон Яровой"  "МегаФон"  Владимир Путин 



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